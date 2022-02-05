Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları
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İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga başta olmak üzere birçok ligde daha canlı izleme seçeneği ile heyecanına heyecan kat…
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İşte 5 Şubat Cumartesi, günün canlı yayınları
İspanya La Liga & Liga Segunda
16.00 Elche-Alaves
18.00 Real Sociedad B-Lugo
18.15 Mallorca-Cadiz
20.15 Zaragoza-Malaga CF
20.30 Celta Vigo-Vallecano
22.30 S.Gijon-Eibar
22.30 Girona-SD Ponferradina
23.00 Osasuna-Sevilla
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Bundesliga 1&2
15.30 Schalke 04-Jahn Regensburg
15.30 Werder Bremen-Karlsruhe
15.30 Sandhausen-Erzgebirge Aue
17.30 Köln-Freiburg
17.30 Augsburg-Union Berlin
17.30 Mainz-Hoffenheim
17.30 Stuttgart-Eintracht Frankfurt
17.30 Arminia Bielefeld-Monchengladbach
20.30 Bayern Münih-Leipzig
22.30 Saint Pauli-Paderborn
Fransa Lig 1&2
17.00 Toulouse-Dijon
19.00 St.Etienne-Montpellier
21.00 Toulouse-Dijon
21.00 Sochaux-Amiens
21.00 AS Nancy-Caen
21.00 SC Bastia-Pau
21.00 Rod.Aveyro-Valenciennes
21.00 Cham.Niort-Le Havre
21.00 US Quevillaise-Rouen Metr-Grenoble
21.00 Guingamp-AJ Auxerre
21.00 Nimes-Dunkerque
23.00 Monaco-Lyon
İtalya Serie A
17.00 AS Roma-Genoa
20.00 Inter-Milan
22.45 Fiorentina-Lazio
Hollanda Eredvisie
18.30 Utrecht-SC Cambuur
20.45 Fortuna Sİttard-Heerenveen
22.00 Zwolle-NEC Nijmegen
22.00 PSV-AZ Alkmaar
23.00 Twente-Vitesse
Portekiz Premier Lig
18.30 Maritimo-Estoril Praia
21.00 P. Ferreira-Portimonense
23.30 Vitoria Guimaraes-Braga
Türkiye Basketbol Süper Ligi
13.00 Karşıyaka-Gaziantep Basketbol
15.30 Afyon-Merkezefendi Bld. Basket
18.00 Büyükçekmece Basketbol-Darüşşafaka
20.15 Tofaş-Bahçeşehir Koleji
İspanya Liga ACB
20.00 Real Betis-Cb Breogan
20.00 Zaragoza-Unicaja Malaga
22.45 Andorra-Joventut Badalona
İtalya Serie A Basketbol
22.00 Aquila Basket Trento-A. Milano
22.30 Treviso-Derthona Basket
Seçili etkinliklerde Süper Oranları kaçırma !
İspanya ve Almanya’da yeni hafta başlarken siz de bu karşılaşmaların heyecanına canlı iddaa ve canlı izle seçenekleriyle ortak olabilirsiniz. Bununla birlikte diğer birçok ligin maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.