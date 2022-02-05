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Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

Seçili etkinliklerde Süper Oranları kaçırma ! Misli.com’un özel olarak belirlediği etkinliklerin oranlarını arttırarak üyelerine daha yüksek oranlarla ekstra kazanç sağladığı bu kampanyaya sen de dahil ol!

05 Şubat 2022, Cumartesi 11:51 Son Güncelleme:
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Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

Seçili etkinliklerde Süper Oranları kaçırma ! Misli.com’un özel olarak belirlediği etkinliklerin oranlarını arttırarak üyelerine daha yüksek oranlarla ekstra kazanç sağladığı bu kampanyaya sen de dahil ol!

İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga başta olmak üzere birçok ligde daha canlı izleme seçeneği ile heyecanına heyecan kat…

MİSLİ.COM'DA CANLI YAYINLANAN MAÇLARI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

İşte 5 Şubat Cumartesi, günün canlı yayınları

İspanya La Liga & Liga Segunda

16.00 Elche-Alaves

18.00 Real Sociedad B-Lugo

18.15 Mallorca-Cadiz

20.15 Zaragoza-Malaga CF

20.30 Celta Vigo-Vallecano

22.30 S.Gijon-Eibar

22.30 Girona-SD Ponferradina

23.00 Osasuna-Sevilla

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Bundesliga 1&2

15.30 Schalke 04-Jahn Regensburg

15.30 Werder Bremen-Karlsruhe

15.30 Sandhausen-Erzgebirge Aue

17.30 Köln-Freiburg

17.30 Augsburg-Union Berlin

17.30 Mainz-Hoffenheim

17.30 Stuttgart-Eintracht Frankfurt

17.30 Arminia Bielefeld-Monchengladbach

20.30 Bayern Münih-Leipzig

22.30 Saint Pauli-Paderborn

Fransa Lig 1&2

17.00 Toulouse-Dijon

19.00 St.Etienne-Montpellier

21.00 Toulouse-Dijon

21.00 Sochaux-Amiens

21.00 AS Nancy-Caen

21.00 SC Bastia-Pau

21.00 Rod.Aveyro-Valenciennes

21.00 Cham.Niort-Le Havre

21.00 US Quevillaise-Rouen Metr-Grenoble

21.00 Guingamp-AJ Auxerre

21.00 Nimes-Dunkerque

23.00 Monaco-Lyon

İtalya Serie A

17.00 AS Roma-Genoa

20.00 Inter-Milan

22.45 Fiorentina-Lazio

Hollanda Eredvisie

18.30 Utrecht-SC Cambuur

20.45 Fortuna Sİttard-Heerenveen

22.00 Zwolle-NEC Nijmegen

22.00 PSV-AZ Alkmaar

23.00 Twente-Vitesse

Portekiz Premier Lig

18.30 Maritimo-Estoril Praia

21.00 P. Ferreira-Portimonense

23.30 Vitoria Guimaraes-Braga

Türkiye Basketbol Süper Ligi

13.00 Karşıyaka-Gaziantep Basketbol

15.30 Afyon-Merkezefendi Bld. Basket

18.00 Büyükçekmece Basketbol-Darüşşafaka

20.15 Tofaş-Bahçeşehir Koleji

 İspanya Liga ACB

20.00 Real Betis-Cb Breogan

20.00 Zaragoza-Unicaja Malaga

22.45 Andorra-Joventut Badalona

İtalya Serie A Basketbol

22.00 Aquila Basket Trento-A. Milano

22.30 Treviso-Derthona Basket

Seçili etkinliklerde Süper Oranları kaçırma !

İspanya ve Almanya’da yeni hafta başlarken siz de bu karşılaşmaların heyecanına canlı iddaa ve canlı izle seçenekleriyle ortak olabilirsiniz. Bununla birlikte diğer birçok ligin maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.




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