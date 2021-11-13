Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

Maçları Misli.com’da canlı izle! Haftalık net canlı iddaa kaybına %10’a varan iade devam ediyor. İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga başta olmak üzere birçok ligde daha canlı izleme seçeneği ile heyecanına heyecan kat…

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İşte 13 Kasım Cumartesi, günün canlı yayınları

İskoçya Championship

18.00 Hamilton-Raith Rovers

18.00 Abroath-Queen Of S.

18.00 Inverness-Dunfermline

18.00 G. Morton-Klimarnock

18.00 Ayr United-P. Thistle

İngiltere 1.Lig & 2.Lig

15.00 Port Vale-Bradford

18.00 Ipswich Town-Oxford

İspanya Liga Segunda

18.00 Real Vallodolid-Fuenlabrada

20.15 Mirandes-Huesca

20.15 Eibar-Alcorcon

22.30 Las Palmas-Zaragoza

Türkiye Basketbol Süper Ligi

13.00 Afyon Belediyespor-Petkim Spor

15.30 Türk Telekom- Bursaspor

18.00 Darüşşafaka-Bahçeşehir Koleji

20.15 Büyükçekmece Basketbol-Anadolu Efes

İspanya Liga ACB

20.00 Joventut Badalona-Zaragoza

20.00 Andorra-UCAM Murcia

22.45 Gran Canaria-Baskonia

22.45 Unicaja Malaga-San Pablo Burgos

Litvanya Basketbol Ligi

18.20 Rytas Vilnius-BC Jonava

19.00 Alytaus Dzuk-Lietkabalis

ATP TENİS

13.00 Basic, Mirza-Cressy M.

14.20 Otte, Oscar-Draper, Jack

15.00 Travaglia S.-Piros, Zsombor

16.00 Moriya H.-Guinard M.

17.00 Molcan, Alex-Griekspoor T.

18.00 Paul, Tommy-Shapovalov D.

20.30 Fratengelo B-Eubanks C.

Rusya Superlliga Erkek & Kadın Voleybol

16.00 Neftyanik Orenburg-Ural UFA

17.00 Ugra Surgut-ASK Nizhny Novgorod

17.00 Dinamo Kazan(K)-Uralochka Ekaterinburg(K)

18.00 Zenit-Zenit Kazan

İtalya Superlega & İtalya Serie A1 Kadınlar

20.00 Taranto Volley-Palla Padova

21.30 Delta Informetica Tre(K)-Perugia Volley(K)

22.30 Vbc Casalma(K)-Volley Vallefoglia(K)

İspanya ve Almanya’da yeni hafta başlarken siz de bu karşılaşmaların heyecanına canlı iddaa ve canlı izle seçenekleriyle ortak olabilirsiniz. Bununla birlikte diğer birçok ligin maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.

Unutma, haftalık net canlı iddaa kaybına %10’a varan iade kampanyası devam ediyor!











