Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları
Maçları Misli.com’da canlı izle! Haftalık net canlı iddaa kaybına %10’a varan iade devam ediyor. İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga başta olmak üzere birçok ligde daha canlı izleme seçeneği ile heyecanına heyecan kat…
Maçları Misli.com’da canlı izle! Haftalık net canlı iddaa kaybına %10’a varan iade devam ediyor. İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga başta olmak üzere birçok ligde daha canlı izleme seçeneği ile heyecanına heyecan kat…
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İşte 13 Kasım Cumartesi, günün canlı yayınları
İskoçya Championship
18.00 Hamilton-Raith Rovers
18.00 Abroath-Queen Of S.
18.00 Inverness-Dunfermline
18.00 G. Morton-Klimarnock
18.00 Ayr United-P. Thistle
İngiltere 1.Lig & 2.Lig
15.00 Port Vale-Bradford
18.00 Ipswich Town-Oxford
İspanya Liga Segunda
18.00 Real Vallodolid-Fuenlabrada
20.15 Mirandes-Huesca
20.15 Eibar-Alcorcon
22.30 Las Palmas-Zaragoza
Türkiye Basketbol Süper Ligi
13.00 Afyon Belediyespor-Petkim Spor
15.30 Türk Telekom- Bursaspor
18.00 Darüşşafaka-Bahçeşehir Koleji
20.15 Büyükçekmece Basketbol-Anadolu Efes
İspanya Liga ACB
20.00 Joventut Badalona-Zaragoza
20.00 Andorra-UCAM Murcia
22.45 Gran Canaria-Baskonia
22.45 Unicaja Malaga-San Pablo Burgos
Litvanya Basketbol Ligi
18.20 Rytas Vilnius-BC Jonava
19.00 Alytaus Dzuk-Lietkabalis
ATP TENİS
13.00 Basic, Mirza-Cressy M.
14.20 Otte, Oscar-Draper, Jack
15.00 Travaglia S.-Piros, Zsombor
16.00 Moriya H.-Guinard M.
17.00 Molcan, Alex-Griekspoor T.
18.00 Paul, Tommy-Shapovalov D.
20.30 Fratengelo B-Eubanks C.
Rusya Superlliga Erkek & Kadın Voleybol
16.00 Neftyanik Orenburg-Ural UFA
17.00 Ugra Surgut-ASK Nizhny Novgorod
17.00 Dinamo Kazan(K)-Uralochka Ekaterinburg(K)
18.00 Zenit-Zenit Kazan
İtalya Superlega & İtalya Serie A1 Kadınlar
20.00 Taranto Volley-Palla Padova
21.30 Delta Informetica Tre(K)-Perugia Volley(K)
22.30 Vbc Casalma(K)-Volley Vallefoglia(K)
İspanya ve Almanya’da yeni hafta başlarken siz de bu karşılaşmaların heyecanına canlı iddaa ve canlı izle seçenekleriyle ortak olabilirsiniz. Bununla birlikte diğer birçok ligin maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.
Unutma, haftalık net canlı iddaa kaybına %10’a varan iade kampanyası devam ediyor!