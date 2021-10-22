Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları
Maçları Misli.com’da canlı izle! Haftalık net canlı iddaa kaybına %10’a varan iade devam ediyor. İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga başta olmak üzere birçok ligde daha canlı izleme seçeneği ile heyecanına heyecan kat…
Maçları Misli.com’da canlı izle! Haftalık net canlı iddaa kaybına %10’a varan iade devam ediyor. İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga başta olmak üzere birçok ligde daha canlı izleme seçeneği ile heyecanına heyecan kat…
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İşte 22 Ekim Cuma, günün canlı yayınları
İspanya La Liga & Liga Segunda
22.00 Eibar-Cartagena
22.00 Osasuna-Granada
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Bundesliga 1&2
19.30 Paderborn-Hamburg
19.30 Erzgebirge Aue-Ingolstadt
21.30 Mainz-Augsburg
Fransa Ligue 1
22.00 St.Ettiene-Angers
İtalya Serie A
19.30 Torino-Genoa
21.45 Sampdoria-Spezia
Hollanda Eredivisie
22.00 Wıllem II-Fortuna Sittard
Rusya Premier Lig
19.00 Dinamo Moskova-Khimki
Snooker Almanya Masters 2022 Elemeleri
12.00 Un-Nooh,T.-Zhengyi,Fan
12.00 Lisowski J.-Pagett,Andrew
12.00 Ajaib,Farakh-Highfield,Liam
12.00 Mcleod,Rory-Ning,Lu
16.30 White,Michael-Robertson,N
16.30 Lichtenberg,Simon-Walden,R
16.30 Anda,Zhang-Jianhui,Sl
16.30 Yize,Wu-Brecel,Luca
21.00 Allen,Mark-Burden,Alfie
21.00 Carter,A.-Milkins,R.
21.00 Walker,Lee-Hotian,Lyu
21.00 Songsermsawad,Akani-Judge,Michael
ATP Moskova
11.00 Mannarino, A-Berankis R.
14.30 Portero P.-Cilic, Marin
ATP Challenger Losinj
11.00 Giannesi,A.-Brancaccio R
12.20 Cecchinato M-Bourgue M.
Euroleague
20.00 CSKA Moskova-Olympiacos
20.00 Kızıl Yıldız-Alba Berlin
21.30 Baskonia-AS Monaco
22.00 Barcelona-Zenit
İspanya ve Almanya’da yeni hafta başlarken siz de bu karşılaşmaların heyecanına canlı iddaa ve canlı izle seçenekleriyle ortak olabilirsiniz. Bununla birlikte diğer birçok ligin maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz. Unutma, haftalık net canlı iddaa kaybına %10’a varan iade kampanyası devam ediyor!