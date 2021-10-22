Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

Maçları Misli.com’da canlı izle! Haftalık net canlı iddaa kaybına %10’a varan iade devam ediyor. İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga başta olmak üzere birçok ligde daha canlı izleme seçeneği ile heyecanına heyecan kat…

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İşte 22 Ekim Cuma, günün canlı yayınları

İspanya La Liga & Liga Segunda

22.00 Eibar-Cartagena

22.00 Osasuna-Granada

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Bundesliga 1&2

19.30 Paderborn-Hamburg

19.30 Erzgebirge Aue-Ingolstadt

21.30 Mainz-Augsburg

Fransa Ligue 1

22.00 St.Ettiene-Angers

İtalya Serie A

19.30 Torino-Genoa

21.45 Sampdoria-Spezia

Hollanda Eredivisie

22.00 Wıllem II-Fortuna Sittard

Rusya Premier Lig

19.00 Dinamo Moskova-Khimki

Snooker Almanya Masters 2022 Elemeleri

12.00 Un-Nooh,T.-Zhengyi,Fan

12.00 Lisowski J.-Pagett,Andrew

12.00 Ajaib,Farakh-Highfield,Liam

12.00 Mcleod,Rory-Ning,Lu

16.30 White,Michael-Robertson,N

16.30 Lichtenberg,Simon-Walden,R

16.30 Anda,Zhang-Jianhui,Sl

16.30 Yize,Wu-Brecel,Luca

21.00 Allen,Mark-Burden,Alfie

21.00 Carter,A.-Milkins,R.

21.00 Walker,Lee-Hotian,Lyu

21.00 Songsermsawad,Akani-Judge,Michael

ATP Moskova

11.00 Mannarino, A-Berankis R.

14.30 Portero P.-Cilic, Marin

ATP Challenger Losinj

11.00 Giannesi,A.-Brancaccio R

12.20 Cecchinato M-Bourgue M.

Euroleague

20.00 CSKA Moskova-Olympiacos

20.00 Kızıl Yıldız-Alba Berlin

21.30 Baskonia-AS Monaco

22.00 Barcelona-Zenit

İspanya ve Almanya’da yeni hafta başlarken siz de bu karşılaşmaların heyecanına canlı iddaa ve canlı izle seçenekleriyle ortak olabilirsiniz. Bununla birlikte diğer birçok ligin maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz. Unutma, haftalık net canlı iddaa kaybına %10’a varan iade kampanyası devam ediyor!











