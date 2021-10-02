Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

Maçları Misli.com’da canlı izle! Haftalık net canlı iddaa kaybına %10’a varan iade devam ediyor. İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga başta olmak üzere birçok ligde daha canlı izleme seçeneği ile heyecanına heyecan kat…

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İşte 2 Ekim Cumartesi, günün canlı yayınları

İspanya La Liga & Liga Segunda

15.00 Osasuna - Vallecano

17.00 Amorebeita – Sporting Gijon

17.00 Huesca - Teneriffa

17.15 Mallorca - Levante

19.15 Zaragoza – Real Oviedo

19.30 Cadiz - Valencia

22.00 Atletico Madrid – Barcelona

22.00 Alcorcon – Real Sociedad B

Bundesliga 1&2

14.30 Jahn Regensburg - Karlsruhe

14.30 Holstein Kiel – Hansa Rostock

14.30 Fortuna Dusseldorf - Paderborn

16.30 Hertha Berlin - Freiburg

16.30 Stuttgart - Hoffenheim

16.30 Borussia Dortmund – Hoffenheim

16.30 Wolfsburg – Monchengladbach

19.30 Leipzig - Bochum

21.30 Nürnberg – Hannover 96

Fransa Ligue 1 & 2

16.00 Amiens - Toulouse

16.00 Auxerre - Nimes

18.00 Montpellier - Strasbourg

20.00 Le Havre - Dijon

20.00 Dunkerque - Bastia

20.00 Grenoble - Pau

20.00 Ajaccio – Quevily

20.00 Sochaux - Niort

20.00 Guingamp – Rodez

20.00 Caen – Valenciennes

20.00 Paris FC – Nancy

22.00 Nice - Brest

İtalya Serie A

16.00 Salernitana - Genoa

19.00 Torino - Juventus

21.45 Sassuolo - Inter

Hollanda Eredivisie

19.15 Waalwijk – Go Ahead

21.00 Heracles – Willem II

21.00 Zwolle - Heerenveen

22.00 Fortuna Sittard – NEC Nijmegen

Rusya Premier Lig

14.00 Rubin Kazan - Nizhny

16.30 Dinamo Moskova – Krylia Sovetov

19.00 CSKA Moskova – Krasnodar

19.00 Arsenal Tula - Khimki

Portekiz Premier Lig

17.30 Vizela – Santa Clara

20.00 Porto – Pacos Ferreira

22.30 Arouca – Sporting Lizbon

İspanya ve Almanya’da yeni hafta başlarken siz de bu karşılaşmaların heyecanına canlı iddaa ve canlı izle seçenekleriyle ortak olabilirsiniz. Bununla birlikte diğer birçok ligin maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.

Unutma, haftalık net canlı iddaa kaybına %10’a varan iade kampanyası devam ediyor!











