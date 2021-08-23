Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları
Maçları Misli.com’da canlı izle! Yeni üyelere özel 100 TL oyna 100 TL kazan kampanyası devam ediyor… İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga başta olmak üzere birçok ligde daha canlı izleme seçeneği ile heyecanına heyecan kat…
Maçları Misli.com’da canlı izle! Yeni üyelere özel 100 TL oyna 100 TL kazan kampanyası devam ediyor… İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga başta olmak üzere birçok ligde daha canlı izleme seçeneği ile heyecanına heyecan kat…
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İşte 23 Ağustos Pazartesi, günün canlı yayınları
İspanya La Liga & Liga Segunda
21.00 Getafe - Sevilla
21.00 Mirandes - Amorebieta
23.00 Osasuna – Celta Vigo
23.00 Leganes - Burgos
Fransa Ligue 2
21.45 Auxerre - Guingamp
İtalya Serie A
19.30 Cagliari - Spezia
21.45 Sampdoria - Milan
Portekiz Premier Lig
21.00 Pacos Ferreira - Estoril
23.15 Boavista – Santa Clara
Danimarka Ligi
20.00 Nordsjaelland - Vejle
İspanya ve İtalya’da 2. Hafta devam ederken siz de bu karşılaşmaların heyecanına canlı iddaa ve canlı izle seçenekleriyle ortak olabilirsiniz. Bununla birlikte diğer birçok ligin maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.
Unutma, yeni üyelere özel yapılacak ilk kuponlarda “100 TL Oyna, 100 TL Kazan” kampanyası devam ediyor.
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