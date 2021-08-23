Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

Maçları Misli.com’da canlı izle! Yeni üyelere özel 100 TL oyna 100 TL kazan kampanyası devam ediyor… İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga başta olmak üzere birçok ligde daha canlı izleme seçeneği ile heyecanına heyecan kat…

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İşte 23 Ağustos Pazartesi, günün canlı yayınları

İspanya La Liga & Liga Segunda

21.00 Getafe - Sevilla

21.00 Mirandes - Amorebieta

23.00 Osasuna – Celta Vigo

23.00 Leganes - Burgos

Fransa Ligue 2

21.45 Auxerre - Guingamp

İtalya Serie A

19.30 Cagliari - Spezia

21.45 Sampdoria - Milan

Portekiz Premier Lig

21.00 Pacos Ferreira - Estoril

23.15 Boavista – Santa Clara

Danimarka Ligi

20.00 Nordsjaelland - Vejle

İspanya ve İtalya’da 2. Hafta devam ederken siz de bu karşılaşmaların heyecanına canlı iddaa ve canlı izle seçenekleriyle ortak olabilirsiniz. Bununla birlikte diğer birçok ligin maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.

Unutma, yeni üyelere özel yapılacak ilk kuponlarda “100 TL Oyna, 100 TL Kazan” kampanyası devam ediyor.

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