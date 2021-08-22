Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları
Maçları Misli.com’da canlı izle! Yeni üyelere özel 100 TL oyna 100 TL kazan kampanyası devam ediyor… İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga başta olmak üzere birçok ligde daha canlı izleme seçeneği ile heyecanına heyecan kat…
Maçları Misli.com’da canlı izle! Yeni üyelere özel 100 TL oyna 100 TL kazan kampanyası devam ediyor… İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga başta olmak üzere birçok ligde daha canlı izleme seçeneği ile heyecanına heyecan kat…
İşte 22 Ağustos Pazar gününün canlı maç yayınları için tıklayın
İspanya La Liga & La Liga 2
18.00 Real Sociedad – Vallecano
18.00 Ibiza – Malaga
20.30 Atletico Madrid – Elche
20.30 Eibar – Ponferradina
20.30 Girona – Las Palmas
23.00 Levante – Real Madrid
23.00 Huesca - Cartagena
Almanya Bundesliga & Bundesliga 2
14.30 Ingolstadt – Nürnberg
14.30 Erzgebirge Aue – Sandhausen
14.30 Hamburg – Darmstadt 98
16.30 Hoffenheim – Union Berlin
18.30 Bayern Münih - Köln
Fransa Ligue 1
14.00 Lyon – Clermont
16.00 Metz – Reims
16.00 Montpellier – Lorient
16.00 Strasbourg – Troyes
16.00 Bordeaux – Angers
18.00 Rennes – Nantes
21.45 Nice - Marsilya
İtalya Serie A
19.30 Bologna – Salernitana
19.30 Udinese – Juventus
21.45 Napoli – Venezia
21.45 AS Roma - Fiorentina
Hollanda Eredivisie
13.15 Twente – Ajax
15.30 Feyenoord – Go Ahead
17.45 Vitesse – Willem II
Portekiz Premier Lig
17.30 CD Tondela - Portimonense
20.00 Maritimo – Porto
22.30 Vitoria Guimaraes – FC Vizela
Danimarka Ligi
15.00 Randers – Aalborg BK
17.00 Kopenhag – Sonderjyske
19.00 Viborg – Aarhus
İspanya ve Bundesliga’da 2. Hafta devam ederken siz de bu karşılaşmaların heyecanına canlı iddaa ve canlı izle seçenekleriyle ortak olabilirsiniz. Bununla birlikte diğer birçok ligin maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.
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