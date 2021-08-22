Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

Maçları Misli.com’da canlı izle! Yeni üyelere özel 100 TL oyna 100 TL kazan kampanyası devam ediyor… İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga başta olmak üzere birçok ligde daha canlı izleme seçeneği ile heyecanına heyecan kat…

İşte 22 Ağustos Pazar gününün canlı maç yayınları için tıklayın

İspanya La Liga & La Liga 2

18.00 Real Sociedad – Vallecano

18.00 Ibiza – Malaga

20.30 Atletico Madrid – Elche

20.30 Eibar – Ponferradina

20.30 Girona – Las Palmas

23.00 Levante – Real Madrid

23.00 Huesca - Cartagena

Almanya Bundesliga & Bundesliga 2

14.30 Ingolstadt – Nürnberg

14.30 Erzgebirge Aue – Sandhausen

14.30 Hamburg – Darmstadt 98

16.30 Hoffenheim – Union Berlin

18.30 Bayern Münih - Köln

Fransa Ligue 1

14.00 Lyon – Clermont

16.00 Metz – Reims

16.00 Montpellier – Lorient

16.00 Strasbourg – Troyes

16.00 Bordeaux – Angers

18.00 Rennes – Nantes

21.45 Nice - Marsilya

İtalya Serie A

19.30 Bologna – Salernitana

19.30 Udinese – Juventus

21.45 Napoli – Venezia

21.45 AS Roma - Fiorentina

Hollanda Eredivisie

13.15 Twente – Ajax

15.30 Feyenoord – Go Ahead

17.45 Vitesse – Willem II

Portekiz Premier Lig

17.30 CD Tondela - Portimonense

20.00 Maritimo – Porto

22.30 Vitoria Guimaraes – FC Vizela

Danimarka Ligi

15.00 Randers – Aalborg BK

17.00 Kopenhag – Sonderjyske

19.00 Viborg – Aarhus

İspanya ve Bundesliga’da 2. Hafta devam ederken siz de bu karşılaşmaların heyecanına canlı iddaa ve canlı izle seçenekleriyle ortak olabilirsiniz. Bununla birlikte diğer birçok ligin maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.

Unutma, yeni üyelere özel yapılacak ilk kuponlarda “100 TL Oyna, 100 TL Kazan” kampanyası devam ediyor.

Ayrıca kaybeden tüm kuponlarınızda %3’e varan iade kampanyası devam ediyor!