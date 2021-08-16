Misli.com’da günün şifresiz maç yayınları
Maçları Misli.com’da canlı izle! Yeni üyelere özel 100 TL oyna 100 TL kazan kampanyası devam ediyor… İspanya La Liga, Fransa Ligue 1, Almanya Bundesliga başta olmak üzere birçok ligde daha canlı izleme seçeneği ile heyecanına heyecan kat…
Maçları Misli.com’da canlı izle! Yeni üyelere özel 100 TL oyna 100 TL kazan kampanyası devam ediyor… İspanya La Liga, Fransa Ligue 1, Almanya Bundesliga başta olmak üzere birçok ligde daha canlı izleme seçeneği ile heyecanına heyecan kat…
16 Ağustos Pazartesi günün canlı yayınları için tıklayın
İspanya La Liga
21.00 Villarreal - Granada
23.00 Elche – Athletic Bilbao
Almanya Bundesliga
16.30 Mainz - Leipzig
18.30 Köln – Hertha Berlin
Fransa Ligue 2
21.45 Paris – AJ Auxerre
İtalya Kupası
18.45 Crotone – Brescia
19.00 Bologna – Ternana
21.45 Salernitana – Reggina 1914
22.00 Sampdoria – Alessandria Calcio 191
Hollanda 1. Lig
21.00 Jong Ajax - Dordrecht
21.00 Jong PSV – Den Bosch
Portekiz Premier Lig
21.00 Boavista – Pacos Ferreira
23.15 Belenenses – Maritimo
Danimarka Ligi
20.00 Vejle - Aalborg
İsveç Alsvenskan
20.00 Varbergs - Orebro
20.00 IK Sirius – AIK Solna
İspanya ve Bundesliga’da açılış haftasının heyecanı devam ederken siz de bu karşılaşmaların heyecanına canlı iddaa ve canlı izle seçenekleriyle ortak olabilirsiniz. Bununla birlikte İtalya Kupası’nda oynanacak olan günü maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.
Unutma, yeni üyelere özel yapılacak ilk kuponlarda “100 TL Oyna, 100 TL Kazan” kampanyası devam ediyor.
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