Misli.com’da günün şifresiz canlı maç yayınları

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İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga başta olmak üzere birçok ligde daha canlı izleme seçeneği ile heyecanına heyecan kat…

İşte 19 Aralık Pazar, günün canlı yayınları

Türkiye Basketbol Süper Ligi

15.30 Darüşşafaka- Beşiktaş

18.00 Anadolu Efes-Gaziantep Basketbol

20.15 Türk Telekom- Fenerbahçe

Amerika Basketbol Ligi NBA

20.00 New York-Atlanta

22.30 Milwaukee-Boston

Rusya Superliga

13.00 K.Kemerovo-Ural UFA

16.00 Neftaynik Orenburg-Dinamo-Lo

Seçili etkinliklerde Süper Oranları kaçırma !

İspanya ve Almanya’da yeni hafta başlarken siz de bu karşılaşmaların heyecanına canlı iddaa ve canlı izle seçenekleriyle ortak olabilirsiniz. Bununla birlikte diğer birçok ligin maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.