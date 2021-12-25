Misli.com’da günün şifresiz canlı maç yayınları
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İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga başta olmak üzere birçok ligde daha canlı izleme seçeneği ile heyecanına heyecan kat…
İşte 19 Aralık Pazar, günün canlı yayınları
Türkiye Basketbol Süper Ligi
15.30 Darüşşafaka- Beşiktaş
18.00 Anadolu Efes-Gaziantep Basketbol
20.15 Türk Telekom- Fenerbahçe
Amerika Basketbol Ligi NBA
20.00 New York-Atlanta
22.30 Milwaukee-Boston
Rusya Superliga
13.00 K.Kemerovo-Ural UFA
16.00 Neftaynik Orenburg-Dinamo-Lo
Seçili etkinliklerde Süper Oranları kaçırma !
İspanya ve Almanya’da yeni hafta başlarken siz de bu karşılaşmaların heyecanına canlı iddaa ve canlı izle seçenekleriyle ortak olabilirsiniz. Bununla birlikte diğer birçok ligin maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.