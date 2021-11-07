Misli.com’da günün şifresiz canlı maç yayınları

Maçları Misli.com’da canlı izle! Haftalık net canlı iddaa kaybına %10’a varan iade devam ediyor. İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga başta olmak üzere birçok ligde daha canlı izleme seçeneği ile heyecanına heyecan kat…

7 Kasım Cumartesi günün canlı yayınları için tıklayın

İspanya La Liga & Liga Segunda

16.00 Alcoron-Amorebieta

16.00 Villareal-Getafe

18.00 Zaragoza-S.Gijon

18.15 Valencia-Atletico Madrid

20.15 Cartagena-Malaga CF

20.15 Almeria-CF Burgos

20.30 Mallorca-Elche

20.30 Osasuna-Real Sociedad

23.00 Real Sociedad B.-I. Eivissa

23.00 Real Betis-Sevilla

Bundesliga 1&2

15.30 Erzgebirge Aue-Heidenheim

15.30 Schalke 04-Darmstadt 98

17.30 Hertha Berlin-B. Leverkusen

19.30 Köln-Union Berlin

21.30 Greuther Furth-Eintracht Frankfurt





Fransa Ligue 1 & Ligue 2

15.00 Marsilya-Metz

17.00 St.Etienne-Clermont Foo

17.00 Nantes-Strasbourg

17.00 Reims-Monaco

17.00 Lorient-Brest

19.00 Nice-Montpellier

22.45 Rennes-Lyon

İtalya Serie A

14.30 Venezia-AS Roma

17.00 Udinese-Sassuolo

17.00 Sampdoria-Bologna

20.00 Lazio-Salernitana

20.00 Napoli-Hellas Verona

22.45 AC Milan-Inter

Hollanda Eredivisie

14.15 Groningen-Waalwijk

16.30 Fortuna Sittard-PSV

18.45 Feyenoord-AZ Alkmaar

18.45 Vitesse-Utrecht

22.00 Ajax-Go Ahead

Rusya Premier Lig

14.00 Arsenal Tula-FC Ufa

16.30 Dinamo Moskova-Krasnodar

16.30 Krylia Sovetov-Khimki

19.00 Sochi-CSKA Moskova

Türkiye Basketbol Süper Ligi

13.00 Bahçeşehir Koleji-Büyükçekmece Basketbol

15.30 Petkim Spor-Darüşşafaka

18.00 Yalovaspor- Fenerbahçe

20.15 Anadolu Efes-Türk telekom

İspanya Liga ACB

14.30 Obradoiro-Barcelona

15.00 Tenerife-Andorra

19.00 Zaragoza-Real Betis

20.30 Baskonia-Unicaja Malaga

22.00 Real Madrid-Bilbao Basket

İtalya SERİA A Basketbol

19.00 Fortitudo Bologna-Treviso

19.30 Cremona-A.Milano

20.00 Reyer Venezia-Reggiana Emilia

21.00 Varese-Brindisi

22.45 Napoli Basket-Derthona Basket

İspanya ve Almanya’da yeni hafta başlarken siz de bu karşılaşmaların heyecanına canlı iddaa ve canlı izle seçenekleriyle ortak olabilirsiniz. Bununla birlikte diğer birçok ligin maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.

Unutma, haftalık net canlı iddaa kaybına %10’a varan iade kampanyası devam ediyor!