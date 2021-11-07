Misli.com’da günün şifresiz canlı maç yayınları
Maçları Misli.com’da canlı izle! Haftalık net canlı iddaa kaybına %10’a varan iade devam ediyor. İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga başta olmak üzere birçok ligde daha canlı izleme seçeneği ile heyecanına heyecan kat…
Maçları Misli.com’da canlı izle! Haftalık net canlı iddaa kaybına %10’a varan iade devam ediyor. İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga başta olmak üzere birçok ligde daha canlı izleme seçeneği ile heyecanına heyecan kat…
7 Kasım Cumartesi günün canlı yayınları için tıklayın
İspanya La Liga & Liga Segunda
16.00 Alcoron-Amorebieta
16.00 Villareal-Getafe
18.00 Zaragoza-S.Gijon
18.15 Valencia-Atletico Madrid
20.15 Cartagena-Malaga CF
20.15 Almeria-CF Burgos
20.30 Mallorca-Elche
20.30 Osasuna-Real Sociedad
23.00 Real Sociedad B.-I. Eivissa
23.00 Real Betis-Sevilla
Bundesliga 1&2
15.30 Erzgebirge Aue-Heidenheim
15.30 Schalke 04-Darmstadt 98
17.30 Hertha Berlin-B. Leverkusen
19.30 Köln-Union Berlin
21.30 Greuther Furth-Eintracht Frankfurt
Fransa Ligue 1 & Ligue 2
15.00 Marsilya-Metz
17.00 St.Etienne-Clermont Foo
17.00 Nantes-Strasbourg
17.00 Reims-Monaco
17.00 Lorient-Brest
19.00 Nice-Montpellier
22.45 Rennes-Lyon
İtalya Serie A
14.30 Venezia-AS Roma
17.00 Udinese-Sassuolo
17.00 Sampdoria-Bologna
20.00 Lazio-Salernitana
20.00 Napoli-Hellas Verona
22.45 AC Milan-Inter
Hollanda Eredivisie
14.15 Groningen-Waalwijk
16.30 Fortuna Sittard-PSV
18.45 Feyenoord-AZ Alkmaar
18.45 Vitesse-Utrecht
22.00 Ajax-Go Ahead
Rusya Premier Lig
14.00 Arsenal Tula-FC Ufa
16.30 Dinamo Moskova-Krasnodar
16.30 Krylia Sovetov-Khimki
19.00 Sochi-CSKA Moskova
Türkiye Basketbol Süper Ligi
13.00 Bahçeşehir Koleji-Büyükçekmece Basketbol
15.30 Petkim Spor-Darüşşafaka
18.00 Yalovaspor- Fenerbahçe
20.15 Anadolu Efes-Türk telekom
İspanya Liga ACB
14.30 Obradoiro-Barcelona
15.00 Tenerife-Andorra
19.00 Zaragoza-Real Betis
20.30 Baskonia-Unicaja Malaga
22.00 Real Madrid-Bilbao Basket
İtalya SERİA A Basketbol
19.00 Fortitudo Bologna-Treviso
19.30 Cremona-A.Milano
20.00 Reyer Venezia-Reggiana Emilia
21.00 Varese-Brindisi
22.45 Napoli Basket-Derthona Basket
İspanya ve Almanya’da yeni hafta başlarken siz de bu karşılaşmaların heyecanına canlı iddaa ve canlı izle seçenekleriyle ortak olabilirsiniz. Bununla birlikte diğer birçok ligin maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.
Unutma, haftalık net canlı iddaa kaybına %10’a varan iade kampanyası devam ediyor!