Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

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Antalyaspor – Trabzonspor Maç Sonucu 2

İddaa programında günün en çok tercih edilen maçı Antalyaspor – Trabzonspor karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %37’si konuk ekibin galibiyetine oynuyor.

Misli.com Yazarı Can Tongo’nun Yorumu

Antalyaspor nihayet kendine geldi. Ersun Yanal iyi bir hava yakaladı. Trabzon ise Abdullah Avcı yönetiminde son 5 maçında 4 galibiyetle 7. sıraya kadar yükseldi. İki moralli ekibin maçında karşılıklı goller çok olası.

Angers – Paris Saint Germain 2.5 Gol Üstü

Günün öne çıkan bir diğer maçında Paris Saint Germain deplasmanda Angers ile karşı karşıya gelecek. Misli.com’dan canlı yayınlanacak mücadeleyi kuponlarına ekleyen üyelerin %60’ı maçın gollü geçeceğini düşünüyor.

Misli.com Yazarı Kerim Can Özdal’ın Yorumu

Angers zaman zaman tercih ettiği cesur futbolun karşılığını Lille deplasmanında 2-1'lik galibiyetle almıştı ama cezasını da Monaco deplasmanında 3-0 yenilerek çekti. PSG'ye karşı daha temkinli olmaları mümkün ama bu da rakibi durdurmaya ne kadar yetecek tartışılır! PSG, çarşamba Süper Kupa'da Marsilya ile karşılaştı ve 2-1 kazanarak kupayı kazandı. Ligde iyi gidiyorlar ama hala Lyon'un 1 puan gerisindeler. Angers'ye karşı hırslı olacaklar. Ev sahibi de fırsat kollayacak. 2.5 üstü bir sonuç bekliyorum.

Dortmund – Mainz Maç Sonucu 1

Misli.com’da canlı bahis yaparken aynı zamanda canlı seyredebileceğiniz maçta Borussia Dortmund evinde Mainz ile karşılaşacak. Bu mücadeleye bahis yapan Misli.com üyelerinin %26’sı ev sahibinin galibiyetine oynuyor.

Misli.com Bundesliga Uzmanı Fatih Demireli’nin Yorumu

Mainz, Dortmund deplasmanini seviyor. 2018'de ve 2020'de burada kazanmayı başardılar ama bunun dışında Mainz lehine söyleyecek bir şey kalmadı bu maç yorumunda. 30 maç kazanamayan Schalke'nin bile gerisine düşmeyi başarmış bir takımdan bahsediyoruz. Teknik Direktör değişikliği oldu ama geçen haftaki Frankfurt maçında bununla alakalı bir kıvılcım yoktu sahada. Dortmund ise Erling Haaland'ın dönüşüyle alev aldı. Handikaplı galibiyet bekliyorum.