Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Adana Demirspor – Beşiktaş Maç Sonucu 1

İddaa programı Pazartesi bülteninde günün en çok tercih edilen maçı Adana Demirspor – Beşiktaş karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %13’ü ev sahibinden galibiyet bekliyor.

Misli.com Yorumcusu Efe Uysal’ın Tercihi

Adana Demirspor hafta içi kupada ciddi rotasyona gitti ve esas hedefinin bu maç olduğunu gösterdi. Ev sahibi ekipten goller ve iyi bir sonuç bekliyorum. Beşiktaş ligde son 10 deplasmanda 1 kez kazandı. 1 öncelikli Adana Demirspor'un kaybetmeyeceğini düşünüyorum.

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Hatayspor – Göztepe Maç Sonucu 1

İddaa programı Süper Lig bülteninde günün diğer maçı Hatayspor – Göztepe karşılaşmasını kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %16’sı ev sahibi ekibin galibiyetine oynuyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Hatayspor düşüş içinde..Ligde 3 maçtır galibiyet alamıyorlar. Bu karşılaşmayı çıkış maçı olarak göreceklerdir. Göztepe geçtiğimiz hafta Altay’a kaybederek kendini ateşe attı. Düşme hattının sadece 1 puan üzerindeler. İzmir ekibi de puan ya da puanlar için tüm riskleri alacaktır. Bizleri gollü bir karşılaşmanın beklediği görüşündeyim.

Spezia – Fiorentina 2.5 Gol Üstü

İddaa programında günün öne çıkan bir diğer karşılaşması Spezia – Fiorentina mücadelesine bahis yapan Misli.com üyelerinin %21’i gollü bir maç beklentisinde.

Misli.com İtalya Yazarı Ozan Gür’ün Yorumu

Son haftaların formda ekibi Spezia, mücadele gücünü yüksek tutarak keyifli maçlar izletiyor. Fiorentina, ligdeki Lazio yenilgisi sonrası kupada Atalanta karşısında kazanarak moral buldu. İki takımın oyun özellikleri fazlasıyla benzer. Tam bir taktiksel savaş olacak. İlk yarı eşitliğin kolay olacağını sanmıyorum.