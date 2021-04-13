Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Paris Saint Germain – Bayern Münih Maç Sonucu 2

İddaa programında günün en çok tercih edilen maçı Paris Saint Germain – Bayern Münih karşılaşmasına bahis oynayan Misli.com üyelerinin %11’i Alman ekibinin kazanacağı görüşünde.

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Misli.com Yorumcusu Burak Sarıaslan’ın Tercihi

Başta Lewandowski olmak üzere, Douglas Costa, Tollisso ve Gnabry gibi çok önemli eksikleri yüzünden ilk maçtan mağlubiyetle ayrılan Bayern, deplasmanda rakibini mağlup ederek adını bir üst tura yazdırmak istiyor. İlk maçtan farklı bir senaryo beklemiyorum. Yine bol gollü bir maç bizleri bekliyor. Ev sahibi takımda Mbappe, Neymar, Di Maria ve Draxler’den oluşan inanılmaz bir hücum gücü var. Diğer tarafta ise oyun disiplininden çok zor kopan Müller ve kanatlardan Coman ve Sane’nin destekleriyle Choupo-Moting’in gol tehditleri söz konusu. Bu karşılaşmada KG Var oranı neredeyse yok gibi olduğu için düşünmeyelim bile. Bu nedenle 1.60 gibi güzel bir orandan 3.5 üstü tercihi kuponlara eklenebilir.

Chelsea – Porto Maç Soncu 1

İddaa programı Şampiyonlar Ligi bülteninde günün diğer maçı Chelsea – Porto mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %36’sı ev sahibi ekibin galibiyetine oynuyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Chelsea ilk maçta avantajlı skoru elde etti ve sahadan 2-0 üstün ayrıldı. Ardından da ligde Crystal Palace’ı 4-1 ile geçti. Formdalar ve 5-2’lik West Bromwich mağlubiyetinin bir yol kazası olduğunu ortaya koydular. Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nin başarılı ekibi Porto ise iyi başladığı, pozisyonlar bulduğu maçta sahadan 2-0 ile ayrıldı. İşleri çok zor, tüm riskleri alıp belki gol bulabilirler. Ancak verecekleri açıkları Chelsea’nin hızlı hücum oyuncuları affetmez. Ben yine Chelsea kazanır diyorum.

Altınordu – Adana Demirspor Maç Sonucu 2

TFF 1. Lig’de üst sıraları yakından ilgilendiren maçta Adana Demirspor deplasmanda Altınordu ile karşılaşırken bu mücadeleye bahis oynayan Misli.com üyelerinin %14’ü konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

İkincilik koltuğu için mücadele eden iki takım karşılaşacak. Ancak ikinciliği yani Süper Lig’e yükselmeyi daha çok isteyen ekibin Adana Demirspor olduğu görüşündeyim. Geçtiğimiz hafta Keçiörengücü’ne kaybeden Altınordu’nun bu maçta da sahadan mağlubiyetle ayrılacağı görüşündeyim.