Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Celtic – Motherwell: 1.5 Gol Üstü

İddaa programında günün en çok tercih edilen maçı Celtic – Motherwell karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyeleri mücadelenin gollü geçeceğini düşünüyor.

Misli.com İskoçya Uzmanı Cengiz İzmitli’nin Yorumu

Hafta arası UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçını farklı kazanan Motherwell, rakibin 10 kişi kalması ve Tony Watt'ın oyuna 70'ten sonra girmesiyle açıldı da farklı kazandı. Hücum organizasyonlarını başlatan adam David Turnbull'u da Celtic'e kaptırdılar. Geçen sezon başında direkten dönmüştü, bu sefer resmen "gol" oldu... Celtic ise çalkalanıyor. Şampiyonlar Ligi'nden elendiler, Ntcham ile Ajer'in menajerleri kulübe başvurup bonservislerini istedi. Edouard'ın da ayrılacağı söyleniyor. Kaptan Brown, Ferencvaros yenilgisi sonrası "Bize bizim için savaşan adamlar lazım" diyerek rest çekti... Edouard'ın sakatlığı sonrası Celtic TD Neil Lennon, Ferencvaros karşısında olduğu gibi forvetsiz başlamaz, Klimala ya da Ajeti ile sahaya çıkar, savunması problemli hücum aksiyonları başlatan adamı elinden (ç)alınmış Motherwell'i de rahat yenip hayata dönerler diye düşünüyorum.

Brest – Marsilya: Maç Sonucu 2

Misli.com’dan canlı yayınlanacak Brest – Marsilya karşılaşmasını kuponuna ekleyen Misli.com üyeleri konuk ekibin galibiyetine oynuyor.

Misli.com Yorumcusu Burak Sarıaslan’ın Tercihi

Bu karşılaşma için çok fazla bilgi vermeye gerek duymuyorum. Aralarında çok büyük bir kalite farkı bulunan bu iki takımdan favori olan Marsilya’ya bu kadar güzel bir oran verilmişken değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum.

Basel – Young Boys: 2.5 Gol Üstü

İsviçre Kupası final mücadelesinde karşı karşıya gelecek Basel ve Young Boys’un maçına bahis yapan Misli.com üyeleri gollü bir karşılaşma beklentisinde.

Misli.com Editörü Serkan Çalışır’ın Yorumu

Winterthur karşısında çok üstün oynayan Basel, 6 golle kazanarak kupada finale gelirken, Young Boys ise Ş.Ligi 2. Tur eleme maçında İzlanda temsilcisini rahat geçti. İki ekibin de hücumda önemli silahları var. Mutlaka birer gol bulacaklarını düşünüyorum.