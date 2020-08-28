Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Lyon – Dijon | Maç Sonucu 1

Fransa Ligue 1’de haftanın açılış maçında 22:00’da başlayacak mücadele için Misli.com üyelerinin ilk tercihi ev sahibi Lyon’un galibiyeti oldu.

Burak Sarıarslan’ın Yorumu:

Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale kadar yükselerek adeta bir mucizeye imza atan Lyon, Bayern karşısında aldığı mağlubiyetle bu hikayeye bir son vermek zorunda kaldı. Turnuva boyunca çok kaliteli bir futbol oynadılar ve taktiklerine inanılmaz bağlı kaldılar. Şimdi ligdeki ilk maçları için sahaya çıkacaklar. Sezonun yorgunluğu ve rüya gibi geçen Şampiyonlar Ligi günlerinin ardından Dijon gibi ligin zayıf halkalarından birine karşı motive olmak kolay olmayacaktır. Buna rağmen ev sahibi takım maçın mutlak favorisi durumunda. Farklı olmasa da kalesinde gol görmeden bir galibiyet almalarını bekliyorum.

Oostende – Anderlecht | Maç Sonucu 2

Belçika Jupiler Lig’de haftanın açılış maçında 21:45’de başlayacak mücadelede Misli.com üyelerinin tercihi konuk ekip Anderlecht’in oldu.

Esat Soydabircan’ın Yorumu:

Oostende geçen hafta Sint Truiden deplasmanında beraberliğe razı oldu. Skulason penaltı kaçırma 3 puan içten bile değildi. Bu maçta hücum hattından Jelle Bataille cezalı. Anderlecht ise 10 kişi kalan Mouscron'la son dakika golü yiyerek berabere kaldı. Toparlanmaları şart. Teknik direktör Vincent Kompany'ye büyük iş düşüyor. Geçen sezonu unutturmaları gerek. Deplasmanda kazanırlar.

Zaglebie Lubin – Warta Poznan | Maç Sonucu 1

Polonya Ekstraklasa’da haftanın ilk maçında 19:00’da başlayacak mücadelede Misli.com üyelerinin tercihi ev sahibi Zaglebie Lubin’in galibiyeti oldu.

Ozan Gür’ün Yorumu:

Sezona iç sahada başlayan ve kazanan Lubin, ikinci haftada iç sahada oynamanın avantajını kullanacak. Konuk ekip ligin kadro kalitesi en düşük ekibi. Ligde kalma mücadelesinde içinde olacaklar. Ev sahibi ekibin bir çok anlamda rakibinden üstün olduğunu düşünüyorum. Tavsiyem Lubin galibiyeti olacak