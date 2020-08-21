Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Sevilla – Inter: Maç Sonucu 2

İddaa bülteninde günün en çok tercih edilen maçı Sevilla – Inter Avrupa Ligi final karşılaşmasına bahis oynayan Misli.com üyelerinin büyük çoğunluğu İtalyan ekibinin galibiyetini tercih ediyor.

Misli.com Yorumcusu Can Tongo’nun Tercihi

UEFA Avrupa Ligi’nin finalinde Sevilla ve Inter karşı karşıya geliyorlar. Sevilla, Man.Utd’ı 2-1 mağlup ederek bu aşamaya yükseldi. Inter ise Shakhtar’ı farklı mağlup etti. Kadro kalitesi ile Inter kazanacaktır.

Bordeaux – Nantes: Maç Sonucu 1

Misli.com’da bu sezon canlı izleyebileceğiniz Fransa Ligue 1’in açılışında Bordeux ile Nantes karşı karşıya gelirken bu mücadeleyi kuponuna ekleyen Misli.com üyeleri ev sahibi ekipten yana tercihte bulunuyor.

Misli.com Yorumcusu Burak Sarıaslan’ın Tercihi

Konuk ekip Koronavirüs’ten en çok çeken takımlardan bir tanesi. Bu virüsü kapan bazı oyuncuları bu akşam sahada olamayacaklar Bordeaux ise rakibine göre daha iyi durumda ve daha iyi bir kadroya sahip ama ilk hafta maçları her zaman sorun yaratacak kapasiteye sahiptir.

Bu nedenle taraf bahsi almak yerine ev sahibinin 1 gol atmasını kuponlara ekleyebiliriz.

Kortrijk – Eupen: Ev Sahibi Kaybetmez

Belçika Ligi’nde haftanın açılışında karşı karşıya gelen Kortrijk ile Eupen’in mücadelesine bahis yapan Misli.com üyelerinin büyük çoğunluğu ev sahibi ekibin kaybetmeyeceği görüşünde.

Misli.com Yorumcusu Esat Soydabircan’ın Tercihi

Kortrijk beklediğimiz gibi geçen hafta Gent maçında skoru 2.5 üste getirdi. Yine de tam anlamıyla güven vermiyorlar. Savunmaları sıkıntılı. Eupen hafta arasında Barcelona alt yapısından yetişen Victor Vazquez'i transfer etti. Orta sahada kuvvetlendiler. Tecrübeli oyuncular ve yetenekli gençlerin harmanlanması zaman alabilir fakat bu deplasmanda savunması sıkıntılı Kortrijk'e gol atarlar.