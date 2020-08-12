Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Atalanta – Paris Saint Germain: Maç Sonucu 2

İddaa programında günün en çok tercih edilen maçı Atalanta – Paris Saint Germain karşılaşmasına bahis oynayan Misli.com üyelerinin büyük çoğunluğu Fransız ekibinin kazanacağı görüşünde.

Misli.com Yorumcusu Burak Sarıaslan’ın Tercihi

Serie A’da 1 ay öncesine kadar ligin en iyi futbol oynayan takımlarından biri olarak gösterilen ve Gasperini önderliğinde bir ilke imza atarak şampiyonluğa uzanması beklenen Atalanta, inanılmaz bir düşüş yaşamaya başladı ve ligin sonuna doğru ne çok yaklaştıkları 100 gol rekorunu kırabildi ne de kolay görünen maçlardan bile 3 puan alabildi. Bu form düşüklüğü bu maça da az da olsa yansıyacaktır. Lizbon’da oynanacak bu karşılaşmada maçın mutlak favorisi konuk ekip PSG, 1.85 gibi oldukça yüksek bir oranla bence ilk tercihimiz olmalı.

Ev sahibi takımın en önemli isimlerinden Ilicic bu maçta forma giyemeyecek. Paris tarafında da Di Maria kart cezası nedeniyle kadrodaki yerini alamazken Mbappe’nin de oynanması beklenmiyor.

Rangers – St Johnstone: Maç Sonucu 1

İskoçya Premier Lig’de günün en çok tercih edilen maçında Rangers evinde St Johnstone ile karşı karşıya gelecek. Misli.com’dan canlı bahis yapabileceğiniz mücadeleyi kuponlarına ekleyen Misli.com üyeleri ise ev sahibi Rangers’ın galibiyetine oynuyor.

Misli.com Yorumcusu Caner İşbeğendiren’in Tercihi

Sezona gümbür gümbür giren Stevie G’nin öğrencileri, Celtic’in 10 yıllık hegemonyasına son vermek için etkili bir giriş yaptı. Morelos ve Kent özellikle hücum bölgesinde güven veren isimler. Aslında Avrupa Ligi’nden de elenip zincirlerinden kurtuldular. Şu an tamamen lige odaklanabilirler. St.Johnstone’un formda bir Rangers karşısında işi kolay olmayacak. Rangers’ın güçlü savunma yapısından ötürü, MS 1 ve 3.5 altı ikilisini öne çıkaracağım.

Malmö – Orebro: Maç Sonucu 1

İddaa bülteninde günün bir diğer öne çıkan maçında Malmö ile Orebro karşı karşıya gelirken bu mücadeleye bahis yapan Misli.com üyeleri ise ev sahibi galibiyetini tercih ediyor.

Misli.com Yorumcusu Emrah Çetin’in Tercihi

Malmö'de en golcü isim Thelin ile en yaratıcı isimlerden kaptan Christiansen cezalı. Hocanın hücumda farklı isimlerden katkı alması gerekecek. Savunmadaki dar rotasyon da yorgunluk sıkıntısına sebep olabilir. Örebro'da Besara'nın hücumda çok iyi işler yapması gerek ki Örebro daha üretken olabilsin. Aksi halde hücum performansları pek güvenilir değil. Malmö'nün zorlansa bile kazanacağını ancak 5 gol izlemeyeceğimizi düşünüyorun.