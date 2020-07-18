Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Galatasaray – Göztepe | 1,5 Gol Üst

Süper Lig’de Canlı İddaa oynayabileceğiniz mücadele için Misli.com üyeleri %27 oynanma oranıyla 1,5 gol üst seçeneğine öncelik vermekteler. Öne çıkan bir diğer seçim ise %18 oynanma oranıyla Maç Sonucu 1 seçeneği.

Ali Naci Küçük’ün yorumu

Pandemi sonrasındaki maçları baz aldığımızda ligin en başarısız iki takımı karşı karşıya gelecek. Galatasaray’ı şanssız sakatlıklar, cezalı futbolcular, forma şansı bulan oyuncularının başarısız performansı, Göztepe’yi ise ligde hedefsiz kalmak olumsuz etkiledi. İki formsuz, galibiyete hasret olan ne ofansta ne de defansta son haftalarda başarılı olamayan iki renktaş takımın mücadelesi… Galatasaray’da yine Falcao ile Lemina forma giyemeyecek. Genç Emin yine sahada olacak. Hatta ve hatta bu maçta genç oyuncularla alakalı başka sürprizler olabilir! Ben bu maçta iki takımın da skora katkı yapacağını, karşılıklı goller izleyeceğimizi düşünüyorum.

Milan – Bologna | Maç Sonucu 1

Serie A’da 22:45’te başlayacak olan mücadeleye Misli.com’da canlı iddaa oynayabileceksiniz. Lig’de 7. sırada olan Milan, bu mücadeleyi kuponlarında bulunduran Misli.com üyelerinin %36’lık kısmı tarafından maçın galibi olacağı yönünde öngörülüyor.

Ozan Gür’ün yorumu

Bologna’nın teslim olmayan bir ekip olduğunu öncelikle not etmek istiyorum. Napoli beraberliğinde bunu gördük. Milan, tempolu oyunda başarılı ve Hakan’ın skor katkısı başarıyı getiren unsurlardan biri. Milan, rakip ayırmadan temposuna devam edecektir. Bologna, özellikle dış sahada skor bulma konusunda çok başarılı. Öncelikli tercihim karşılıklı gol var bahsi olacak.

Arsenal – Manchester City | Karşılıklı Gol VAR

İngiltere Federasyon Kupası Yarı Final maçında zorlu mücadeleye konuk olacağız. Canlı İddaa oynayabileceğiniz mücadeleye Misli.com üyeleri taraf bahsi yerine gol bahislerine yönelmekteler. %24 oynanma oranıyla Karşılıklı Gol VAR ilk tercih olmakta. İkinci tercih de yine üyelerin gollere yöneldiğini gösteriyor. %20 oynanma oranıyla 2,5 ÜST .

Murat Fevzi Tanırlı’nın yorumu

Arteta için kupayı kazanmak çok anlamlı ve değerli. Bu nedenle de Liverpool maçında Aubameyang’I kulübede oturttu ve son yarım saatte oynattı. Liverpool’u yenerken göz doldurdular mı derseniz hayır. Van Dİjk ile kaleci Alisson’un ikramlarıyla kazandılar. Liverpool 24 şuttan 1 gol çıkardı. Arsenal’in 3 şutunun ise 2’si Liverpool’un skandal ikramı. Man City ise UEFA’dan cezasının kalkmasıyla moralli. Ligden erken koptuklarından hem Şampiyonlar Ligi’ni hem de FA Cup’ı bu sezon kazanmak istiyor. Formdalar. Son Bournemouth maçında farklı oyunculara da şans verdi Pep Guardiola. İbre Man City’ye yakın. Liverpool’un bireysel hatalarını Man City’den göreceğimizi sanmıyorum. Oran olarak kayda değer ideal seçim ikinci yarı daha çok olur seçeneği.



