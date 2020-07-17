Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

West Ham – Watford: Maç Sonucu 1

İddaa programında günün en çok tercih edilen maçı West Ham – Watford karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %20’si ev sahibi galibiyetine oynuyor.

Misli.com Yorumcusu Berkuk Ünyay’ın Tercihi

West Wam nihayet Norwich'i 4-0 yenerek düşme hattında rahat bir nefes aldı. Ancak halen tehlikeli bölgedeler. Watford da rakibiyle aynı puana sahip. Beraberlik onlar için bu deplasmanda alınabilecek iyi bir skor olacaktır. Zaten sezonun genelinde deplasmanlarda çok riske girmiyorlar. Beklentim az gol.

Huddersfield – West Bromwich: Maç Sonucu 2

Misli.com üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği bir diğer karşılaşma da Huddersfield – West Bromwich mücadelesi. Canlı bahis ve tek maç seçenekleriyle oynanabilen maçı kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %55’i konuk ekibin galibiyetinden yana.

Misli.com Yorumcusu Esat Soydabircan’ın Tercihi

Slaven Bilic'in takımı West Bromwich için tehlike çanları çalıyor. İki maçtır berabere kalıyorlar ve 2.'lik tehlikeye girdi. Brentford pusuda bekliyor. Huddersfield ise Az gollü maçların takımı. Fazla gol sesi beklemiyorum.

Inter Turku – HJK Helsinki: 2.5 Gol Üstü

İddaa programı Cuma bülteninde günün en çok tercih edilen canlı maçlarından Inter Turku – Helsinki karşılaşmasını kuponlarına ekleyen Misli.com üyelerinin %21’i maçın gollü geçeceğini düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Emrah Çetin’in Tercihi

Slaven Bilic'in takımı West Bromwich için tehlike çanları çalıyor. İki maçtır berabere kalıyorlar ve 2.'lik tehlikeye girdi. Brentford pusuda bekliyor. Huddersfield ise Az gollü maçların takımı. Fazla gol sesi beklemiyorum.