Misli.com’da günün İddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar ile ilgili görüşlerini derledik…

Atalanta – Brescia: Maç Sonucu 1

Serie A’da Şampiyonlar Ligi için mücadelesini sürdüren Atalanta, artık alt lig hazırlıklarını yapan Brescia’yı konuk ederken, bu maça Misli.com’da Canlı Bahis yapılabilecek! Maçtan önce kuponlarını oluşturan Misli.com üyelerinin %18 ev sahibi kazanır tercihinde bulunurken, %14’lük kesim maçta 2,5 Gol Üstü skor beklentisinde…

Misli.com Yazarı Caner İşbeğendiren’in Yorumu:

Atalanta hafta sonunda Juventus’u mağlup edemese de oynadığı futbolla resmen ders verdi. 9 maçlık galibiyet serisine Juventus deplasmanında son veren Gasperini’nin ekibi, sadece İtalya’nın değil, tartışmasız tüm Avrupa’nın en formda ekibi konumunda. Atalanta’da eksik olmaması da ayrı bir avantaj. Brescia düşme potasında. Torino ve Roma sınavlarında da sınıfta kalan Brescia’nın bu maçta da işi kolay değil. Atalanta, yıldızlarıyla mücadeleyi ilk yarıdan koparır.

Chelsea – Norwich City: Maç Sonucu 1

Premier Lig’de Şampiyonlar Ligi için mücadelesini sürdüren Chelsea küme düşen Norwich ile karşılacak. Canlı Bahis imkanı olan bu maç için Misli.com üyeleri oluşturdukları kuponlarında %20 oranında Chelsea galibiyetini tercihlerken, %11 oranında da 2,5 Gol Üstü tercihlenmiş.

Misli.com Yazarı Berkuk Ünyay’ın Yorumu:

West Ham yenilgisiyle birlikte ligden ilk düşen takım Norwich oldu. Artık dirençlerini tamamen kaybettiler. Chelsea için Şampiyonlar Ligi önemli bir hedef. Dengesini tamamen kaybeden Norwich önünde Chelsea'nin zorlanabileceğini sanmıyorum. Londra ekibi farklı bir galibiyete imza atar.

Benfica – V. Guimares: Maç Sonucu 1

Portekiz Ligi’nde şampiyonluk yolunda kayıplar veren Benfica, Guimares’i konuk ederken bu kritik maça Misli.com’da hem Canlı Bahis yapılabilecek hem de Canlı olarak Misli.com sayfası ve uygulamasında izlenebilecek. Maç önü bahislerine göz attığımızda, üyelerin %40 ile Benfica kazanır tercihinde bulunduğunu görüyoruz.

Misli.com Yazarı Burak Sarıaslan’ın Yorumu:

Bu sezon özellikle son maçlarda beklenmedik kayıplar yaşayan Benfica, şampiyonluk yarışından kopma noktasına geldi. Porto ile aralarında tam 8 puan var ve geride 3 maç kalıyor. Yani Porto’nun bu hafta kazanması demek, şampiyon olmaları anlamına geliyor. Benfica bir mucizeyi kovalayacak. Porto bu hafta Sporting Lizbon ile karşılaşıyor ve bu da Benfica için çok ufak bir umutlanma sebebi. Ev sahibi, kafası gayet rahat olan rakibi karşısında 3 puana uzanacaktır.