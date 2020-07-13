Misli.com’da günün İddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar ile ilgili görüşlerini derledik…

Konyaspor – Başakşehir: Maç Sonucu 2

Süper Lig’de haftanın kritik maçında, ligde kalma uğraşındaki Konyaspor ile şampiyonluk mücadelesi veren Başakşehir karşı karşıya geliyorlar. Misli.com’da bu önemli maça Canlı Bahis yapma imkanına sahipsiniz. Maç öncesi bahislere göz attığımızda Misli.com üyelerinin %57’si Başakşehir galibiyetini kuponlarına işaretlemişler.

Misli.com Yazarı Caner İşbeğendiren’in Yorumu:

Kulüpler 10 günde 3 maç temposu konusunda henüz 2. maçta büyük oranda çuvalladı. Elbette daha diri olan ve ayakta kalanlar sonuç almayı başardılar. Konyaspor’un skor meziyetleri kısıtlı. Tabii rakip de Başakşehir olunca, üretmek haliyle daha zor olacak. Başakşehir kalitesine rağmen genç bir kadro değil. Açıkçası şampiyonluğu en çok hak eden ekip olmalarına ek, onlar da fiziksel olarak son dönemde yıprandılar. Mücadelenin ilk 45 dakikalık bölümünde yüksek tempo beklemiyorum. İlk yarıda 2 gol sürpriz olur.

Y. Malatyaspor - Beşiktaş: Maç Sonucu 2

Süper Lig’de gecenin bir diğer maçında Beşiktaş eksik kadrosuyla gittiği Malatya deplasmanında zorlu bir maça çıkarken, Canlı Bahis heyecanı bu karşılaşmada da devam edecek! Kuponlarını şimdiden oluşturan Misli.com üyelerinin %23’ü Beşiktaş kazanır derken, %14’lük kesim Karşılıklı Gol Olur diyor…

Misli.com Yazarı Ali Naci Küçük’ün Yorumu:

Yeni Malatyaspor hafta içinde yanıltmadı ve Sivas deplasmanında galip gelmeyi, puan çıkarmayı başardı. Bu karşılaşmada onlar için yine final niteliğinde olacak. Beşiktaş’ta sakatlanan Boateng, Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül bu maçta forma giyemeyecekler. Atiba ise cezalı…Llajic’in bu karşılaşmada da görev alması beklenmiyor. Kısaca siyah beyazlılar Malatya deplasmanına 5 önemli oyuncusundan yoksun çıkacak. Ev sahibi kaybetmez ve bu karşılaşmadan puan almayı başarır diyorum.

Granada – Real Madrid: Maç Sonucu 2

La Liga’da son bir ayda oynadığı 8 maçı kazanarak şampiyonluğa koşan Real Madrid’in Granada deplasmanına çıktığı bu keyifli maç Misli.com sayfası ve uygulamasından Canlı olarak ekranlara geliyor! Ayrıca Canlı Bahis de yapılabilecek maç öncesi bahislerinde Misli üyelerinin %48’i Real kazanmaya devam eder, diyorlar..

Misli.com Yazarı Berkuk Ünyay’ın Yorumu:

Real Madrid artık coşkulu futbol yerine kazanmaya odaklı bir oyunu tercih ediyor. Oynadıkları son 5 maç da alt tamamlandı. Granada'nın ilk 6 hedefi matematiksel olarak devam ediyor. Ama önlerinde 4 takım daha var. Real Madrid yine düşük skorlu bir galibiyet elde eder.