Misli.com’da günün İddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar ile ilgili görüşlerini derledik…

Valladolid – Barcelona: Maç Sonucu 2

La Liga’da bitime 3 maç kala heyecan zirve yaparken, Real Madrid’in hatasını bekleyen Barcelona Canlı Yayın’la bugün Misli.com’da izleniyor… Canlı Bahis imkanı da olan maç öncesinde Misli.com üyelerinin %41’i Barcelona deplasmanda kazanır diyor!

Misli.com Yazarı M. Fevzi Tanırlı’nın Yorumu:

Ev sahibi rahat. Katalan derbisinde ligden düşen Espanyol’u tek golle zor geçen Barça’nın son 3 maça girerken şampiyonluk şansı yok denecek kadar azaldı. Real Madrid’in en zor maçı evinde Villarreal. Son haftalarda sadece penaltılarla kazandıklarını dikkate aldığımızda tabii ki ihtimal var, Villarreal iyi takım ama şampiyonluk motivasyonu başka bir şey.Valladolid kısır maçların takımı. İyi oran 2,3 golden çıkar.

Juventus - Atalanta: 2,5 Gol Üstü

Serie A’da bu sezon da şampiyonluğa koşan Juventus’un formda Atalanta’yı konuk edeceği maçta Misli.com’da Canlı Bahis heyecanına ortak olabilirsiniz! Maç önü bahislerinde Misli.com üyelerinin %22’si maçta 2,5 Gol Üstü bir skor çıkar derken, %19’luk kesim Karşılıklı Gol’lerden yana tercihini yapmış durumda!

Misli.com Yazarı Ozan Gür’ün Yorumu:

Atalanta için şu an en büyük hedef kazanma istikrarını sürdürmek. Bu yüzden Juventus karşısında kazanmaları sürpriz olmaz. Juventus, Milan yenilgisinde önemli savunma hataları yaptı. Gasperini, bu hataları görür ve Juventus savunmasını zora sokacak planları yapmıştır. Haftanın gol anlamında en değerli maçlarından birine şahit olacağız. Öncelikli tercihim karşılıklı gol var bahsi olacak.

Brighton – Manchester City: Maç Sonucu 2

Şampiyon belli olsa da Şampiyonlar Ligi mücadelesinin devam ettiği İngiltere Premier Lig’de Manchester City, Brighton deplasmanına çıkıyor. Misli.com’da Canlı Bahis oynanabilecek maç öncesinde Misli.com üyeleri %29’lık oranla City tarafında yerini almış!

Misli.com Yazarı Berkuk Ünyay’ın Yorumu:

Guardiola kendi kariyerinin en az maç kazanma yüzdesini buldu. Onlar için sezonun çok da iyi geçtiğini söylemek zor. FA Cup'ta Arsenal ile yarı final oynayacaklar. Hedefleri kupa. Ligde de son olarak Newcastle'ı farklı geçtiler. Ancak Brighton işi biraz daha sıkı tutacaktır. Alt ve üst arasında gidip geldiğim mücadeledeki tercihim 2-3 Gol.