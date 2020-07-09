Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Rizespor – Kayserispor: Karşılıklı Gol Olur

Süper Lig’de sonucu en merak edilen maçlardan biri olan Rizespor – Kayserispor mücadelesine bahis yapan Misli.com üyelerinin %21’i her iki takımını da gol atacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Evren Göz’ün Tercihi

Haftanın en zor maçı Rize'de. İki takımın da mutlak galibiyete ihtiyacı var. Bu tarz maçlarda belli bir dakikadan sonra yenilmeme ihtiyacı da öne çıkabiliyor. Dolayısıyla karşılaşmanın berabere biteceğini ve toplamda 2-3 gol olacağını düşünüyorum.

Beşiktaş – Kasımpaşa: Maç Sonucu 1

İddaa programında günün en çok tercih edilen maçlarından Beşiktaş – Kasımpaşa mücadelesine bahis oynayan Misli.com üyelerinin %37’si Siyah Beyazlıların kazanacağı görüşünde.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Beşiktaş’ın son haftalardaki istatistiklerine bakınca gözü kapalı bu maça karşılıklı gol olur seçeneğini tercih edebiliriz. Kasımpaşa da skor üretebilen ve açık futbolu benimseyen bir takım. En doğru tercih iki takımın da skora katkıda bulunacağı olacaktır.

Aston Villa – Manchester United: 2.5 Gol Üstü

İddaa programı Premier Lig bülteninde günün en çok tercih edilen karşılaşması Aston Villa – Manchester United mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %32’si maçın gollü geçmesini bekiyor.

Misli.com Yorumcusu Berkay Tokgöz de Gollerden Yana

Düşme hattında bulunan Aston Villa son 5 maçından üç puanla ayrılamadı. Kırmızı şeytanlar ise Şampiyonlar Ligi hedefine sıkı sıkıya tutundu. Solskjaer'in öğrencileri başta, Martial, Greenwood ve Bruno Fernandes olmak üzere, çok formdalar. Adeta Manchester United'ı sırtlarında taşıyorlar. Ev sahibi takımın kadro kalitesi güçlü rakibine karşı diş geçirmeye yetmeyecektir. Manchester United galibiyetinin yanı sıra öncelikli olarak 2.5 ÜST tercihini öneriyorum.



