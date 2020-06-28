Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Başakşehir – Galatasaray | Maç Sonucu 1

Misli.com’da Canlı Bahis oynayabileceğiniz Türkiye Süper Ligi karşılaşmasında Pazar günü Başakşehir ve Galatasaray, seyircisiz oynanacak maçta karşılaşıyor. Günün kuponlara en çok eklenen maçı olan mücadelede Misli.com üyelerinin %37’si maçta ev sahibi ekip Başakşehir’in kazanacağını düşünüyorlar. Bu maça en çok oynanan ikinci bahis ise %10 ile maçta en azından 3 gol atılacağı yönünde.

Ali Naci Küçük’ün Yorumu:

Galatasaray ile başlayalım. Sarı kırmızılı takımın son 3 ayda yaşadıkları gerçekten inanılır gibi değil! Galatasaray kulübünün üzerinde kara bulutlar dolaşıyor ve pandemi dönemi ile birlikte sarı kırmızılılar çok şanssız olaylar, sakatlıklar ile karşı karşıya kaldı. Galatasaray’ın bu maçtaki eksiklerini hatırlatalım. Mariano, Falcao, Andeno, Muslera, Adem Büyük ve Ahmet Çalık Başakşehir karşısından forma giyemeyecek. Kısaca Pazar günü Galatasaray sahaya santraforu olmadan çıkacak. Fatih Terim en ileride gol silahı olarak Onyekuru’ya görev verecek. Fatih Terim’in elinde neredeyse hamle oyuncusu da kalmamış durumda. Galatasaray’ın eksikleri, şampiyonluk yarışının uzağında kalması elbette işlerini zorlaştıracak. Rakip ise lider ve şampiyonluk yolunda en önemli karşılaşmasına çıkacak olan Başakşehir olacak. Hem futbol hem de kadro genişliği olarak Galatasaray’ın önünde olan Başakşehir’in bu 90 dakikadan galip ayrılacağı düşüncesindeyim. Şampiyonluğun en önemli adayı olan Başakşehir’in hedefine bu kadar yaklaşmışken hata yapmayacağı görüşündeyim.

Espanyol – Real Madrid | Maç Sonucu 2

Misli.com’da Canlı Bahis oynayabileceğiniz İspanya La Liga maçında Pazar günü Espanyol ve Real Madrid, seyircisiz oynanacak maçta karşılaşıyor. Canlı İzle imkânının olduğu maçta Misli.com üyelerinin %6’ı maçı konuk ekip Real Madrid’in maçı kazanacağını düşünüyorlar. Bu maça en çok oynanan ikinci bahis ise %11 ile maçta en azından 3 gol atılacağı yönünde.

Murat Fevzi Tanırlı’nın Yorumu:

Zidane'nın takımı adım adım şampiyonluğa koşuyor. Her ne kadar dönüş sonrası oynadıkları 4 maçın 3'ü Bernabeu'da olsa da kazanarak yola devam ediyorlar. Espanyol için her zaman söyledik. Abelardo ile daha iyi oynadılar ama başaramadılar. İlk maçta 3 puan alınca acaba olacak mı derken sonraki 3 maçta sadece 1 puan almaları kalan maçlarda işlerini zorlaştıracak. İmkansız değil elbette ama düşme hattının 1 basamak üzeriyle puan farkı 8'e çıktı. Sözün kısası Real kazanır.

Sivasspor – Kayserispor | Maç Sonucu 1

Misli.com’da Canlı Bahis oynayabileceğiniz Türkiye Süper Ligi karşılaşmasında Pazar günü Sivasspor ve Kayserispor, seyircisiz oynanacak maçta karşılaşıyor. Günün en çok oynanan 3. maçında Misli.com üyelerinin %58’i maçı ev sahibi Sivasspor’un maçı kazanacağını düşünüyorlar. Bu maça en çok oynanan ikinci bahis ise %13 ile maçta en azından 3 gol atılacağı yönünde.