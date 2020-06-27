Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Trabzonspor – Ankaragücü | Maç Sonucu 1

Misli.com’da Canlı Bahis oynayabileceğiniz Türkiye Süper Ligi karşılaşmasında Cumartesi günü Trabzonspor ve Ankaragücü, seyircisiz oynanacak maçta karşılaşıyor. Günün kuponlara en çok eklenen maçı olan mücadelede Misli.com üyelerinin %55’i maçta ev sahibi ekip Trabzonspor’un kazanacağını düşünüyorlar. Bu maça en çok oynanan ikinci bahis ise %10 ile maçta en azından 3 gol atılacağı yönünde.

Evren Göz’ün Yorumu:

Trabzonspor, olaylı Alanyaspor maçından sonra Ankaragücü'nü yenerek hem moral bulmak hem de şampiyonluk yolunda iddasını sürdürmek hedefinde. Sosa takıma dönüyor ve ikinci yarı sahada olması bekleniyor, Hosseini cezalı. Ankaragücü de yeni teknik direktörü İbrahim Üzülmez ile ilk sınavına çıkacak. Karşılaşmada ilk yarı 1 maç sonucu 1 ve 2.5 gol üst seçeneklerini tavsiye ediyorum.

Celta Vigo - Barcelona | Maç Sonucu 2

Misli.com’da Canlı Bahis oynayabileceğiniz İspanya La Liga maçında Cumartesi günü Celta Vigo ve Barcelona, seyircisiz oynanacak maçta karşılaşıyor. Canlı İzle imkânının olduğu maçta Misli.com üyelerinin %61’i maçı konuk ekip Barcelona’nın maçı kazanacağını düşünüyorlar. Bu maça en çok oynanan ikinci bahis ise %8 ile maçta her iki ekibin de en azından birer gol atacağı yönünde.

Murat Fevzi Tanırlı’nın Yorumu:

Son 2 maçta alınan 6 puan Celta'yı birden bire düşme hattından çıkarıp 7 puan uzağına yerleşmelerini sağladı. Iago ASpas niihayet bekleneni yapmaya başladı. Barça ise tahtı tekrar Real'e verdi ve bence alması da zor kalan maçlar itibarıyla. Ayrıca ligde Celta deplasmanında son 4 maçı da kazanamadıklarını belirteyim. Barça'yı en zorlayan deplasmanlardan. Sergio Busquets cezalı. İdeal seçim 2-3 gol olur.

Fenerbahçe – Yeni Malatya | Maç Sonucu 1

Misli.com’da Canlı Bahis oynayabileceğiniz Türkiye Süper Ligi karşılaşmasında Cumartesi günü Fenerbahçe ve Yeni Malatya, seyircisiz oynanacak maçta karşılaşıyor. Canlı İzle imkânının olduğu maçta Misli.com üyelerinin %33’ü maçı ev sahibi Fenerbahçe’nin maçı kazanacağını düşünüyorlar. Bu maça en çok oynanan ikinci bahis ise %23 ile maçta en azından 3 gol atılacağı yönünde.

Caner İşbeğendiren’in Yorumu:

Fenerbahçeli taraftarların sabrı artık fazlasıyla taştı. Alınan kötü sonuçlar, akabinde yönetimin aldığı kararlar camiayı resmen bölmüş vaziyette. Fenerbahçe’nin üzerindeki bu karabulutları dağıtması hiç de kolay olmayacak. Yeni Malatyaspor uzun zaman sonra kazanamama serisini bitirdi. Tabii onların da oynadığı futbol çok iyi seviyede değil. Düşmeme mücadelesi verdikleri için Sarı Lacivertliler’i zorlamaları muhtemel. 2-3 gol aralığında bir mücadele bekliyorum.