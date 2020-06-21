Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Kasımpaşa – Fenerbahçe | Maç Sonucu 2

Sarı Lacivertliler hafta içi Türkiye Kupası’nda Trabzanspor’a 3-1 mağlup oldu ve kupaya veda etti. Şimdi İstanbul’da Kasımpaşa karşısında sahaya çıkacak. Misli.com’da canlı iddaa oynayabileceğiniz mücadeleye üyelerin maç önü tercihi %42 oynanma oranıyla Fenerbahçe galibiyeti.

Can Tongo’nun yorumu

Kasımpaşa verilen arada çok iyi hazırlandığını söyleyebilirim. Fizik kondisyon durumları gayet iyi durumda. Malatya karşısında da geri düşmelerine rağmen 2-1 kazanmayı başardılar. Fenerbahçe ise Trabzon maçından sonra moralsiz. Karşılıklı goller en güvenilir tercih olarak gözüküyor.

Galatasaray – Gaziantep | Maç Sonucu 1

Şampiyonluk hedefleriyle yola çıkan ve geçtiğimiz hafta Rizespor’a karşı kaybeden Galatasaray, talihsiz bir sakatlık yaşayan Muslera’dan da yoksun olarak sahaya çıkacak. Bir çok sakat oyuncusu bulunan Galatasaray puan kaybetmeden devam edebilecek mi? Misli.com’da canlı iddaa oynayabileceğiniz Süper Lig mücadelesine üyelerin maç önü tercihi %62 oynanma oranıyla Galatasaray galibiyeti.

Caner İşbeğendiren’in yorumu

Galatasaray’da neredeyse tüm oyuncuların yeri dolar, Muslera hariç! Onun yokluğunda kuşkusuz Galatasaraylı herkes kalan haftalar adına endişeli. Çünkü Galatasaray’ın ciddi oranda gücü düştüğünü kabul etmek gerek. Tabii bunun yanında Andone’nin sakatlığı, Luyindama ve Marcao’nun yokluğu, Adem ve Donk da cezalı. Stoperde kimin oynayacağı belirsizliği de yaşanıyorken, Gaziantep gibi tehlikeli bir kontratak ekibinin açıkçası ne yapabileceğini de kestiremiyorum. Maxim ve Kayode kuşkusuz önemli isimler ancak ben yine de Galatasaray’da çok sayıda eksik olmasına rağmen Gaziantep tarafına bir bahis tavsiyesi veremem. Karşılıklı goller, benim aklımdaki oyun ve senaryoyla örtüşen en doğru bahis tercihi olacak.

Everton – Liverpool | Maç Sonucu 2

Merseyside derbisinde Liverpool şampiyonluğa adım adım yaklaşmak istiyor. Canlı İddaa oynama imkanı bulunan Premier Lig mücadelesinde üyeler Liverpool’a oldukça güveniyor. %68 oynanma oranıyla Maç Sonucu 2 tercihi kuponlara yazılmış durumda.

Murat Fevzi Tanırlı’nın yorumu

Liverpool şehrinin mavi yakasıyla kırmızı yakasının maçı. Merseyside derbisiyle Liverpool, Premier Lig’deki ilk şampiyonluğuna doğru yürüyüşüne tekrar başlayacak.Salah, Robertson ve Alex’in durumları belirsiz. Derbideki son 18 maçta Liverpool’a karşı kazanamayan Everton’da Ancelotti ile içerideki 5 maçta 3 galibiyet 2 beraberlik olması önemli artı.Ancak ev sahibinde Theo Walcott, Schneiderlin, Fabian Delph, Yerry Mina gibi önemli eksikler var.Derbi havası başka olur. Liverpool’un maç başına kart ortalaması 0.8 gibi absurd bir rakam olsa da Mike Dean’in yöneteceği maçta alternatifler arasında kırmızı kart olmalı.