Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Benfica – CD Tondela: Maç Sonucu 1

Kaldığı yerden devam eden Portekiz Ligi’nde Benfica evinde Tondela ile karşı karşıya gelecek. Misli.com üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği mücadeleye bahis yapan üyelerin %35’i karşılaşmanın ev sahibi ekibin üstünlüğüyle tamamlanacağını düşünüyor.

Misli.com İddaa Editörü Faruk Nergiz’in Yorumu

Benfica ara verilmeden evvel sıkıntılı bir sürece girmişti. Sırasıyla Porto'ya ardından Braga'ya kaybettikten sonra 1 galibiyet ve onun hemen peşinden Moreirense ve Setubal ile berabere kalarak liderliği yitirmişlerdi. Ligin vasat ekiplerinden Tondela'yı konuk edecekleri maçta artık hata yapmazlar. İlk yarıdan işi bitireceklerdir ve bu skora da yansır.

Vitoria Guimaraes – Sporting Lizbon: Karşılıklı Gol Olur

Canlı bahis bülteninde günün son maçında Vitoria Guimaraes ile Sporting Lizbon karşı karşıya geliyor. Bu heyecan dolu mücadeleye bahis yapan Misli.com üyelerinin %21’i iki ekibin de gol bulacağı görüşünde.

Caner İşbeğendiren’in Yorumu

Avrupa kupaları iddiasıyla yanıp tutuşan Guimaraes, son dönemde arka arkaya aldığı kritik galibiyetlerle hedefini ne kadar arzuladığını ortaya koydu. Tabii bu kez rakip ligin dişlilerinden Sporting. Konuk ekip zirve yarışından kopsa da 3.lük şansını kovalamaya devam ediyor. Onlar da bu sezon Avrupa macerasından dolayı ligde çok sarsıntı yaşadılar. Taraf bahsi açısından riskli bulduğum karşılaşmada iki ekibin de kaliteli skorer isimlerinin gol katkısı verebileceğini düşünüyorum. Karşılıklı goller kazandıracaktır.

Maritimo – Vitoria Setubal: Maç Sonucu 1

İddaa programında günün ilk canlı bahis oynanabilecek maçında Maritimo ile Setubal karşılaşıyor. Misli.com’dan canlı bahis oynarken canlı seyredilebilecek mücadeleye yoğun ilgi gösteren Misli.com üyelerinin %19’u ev sahibi ekibin kazanacağı görüşünde.

Caner İşbeğendiren’in Yorumu

Hem alt sıraları yakından ilgilendiren, hem de haftanın istisnasız en zor karşılaşmalarından biri. İki ekibin de ne yapacağını kestirmek güç. Maritimo ara öncesinde parlak bir tabloya sahip değildi. Son maçlarının neredeyse tümünü kaybetmişti. Setubal ise en son Benfica beraberliğiyle lige ara verdi. Potansiyelleri var ama daha fazlası yok! Sanırım taraf bahsinden uzak durarak, gollere yönelmek daha mantıklı. Yüksek tempo beklentim yok. 2-3 gol aralığında bir karşılaşma olması muhtemel.



