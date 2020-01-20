Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Rizespor – Gençlerbirliği | Karşılıklı gol var

Süper Lig’de haftanın kapanış mücadelesine Tek Maç ve Canlı İddaa oynama imkanı bulunuyor. Misli.com üyeleri karşılaşmaya dair ilk tercihlerini Karşılıklı Gollerden yana kullanmış durumdalar.

Caner İşbeğendiren’in yorumu

Rize ilk yarıdaki istikrarsız sonuçların ardından Harmash ve Skoda’yı kadrosuna kattı. Rize’de bu sezon majör hedef ligde kalmak. Gençlerbirliği kupaya erken veda ettiği için Rize’ye dinlenmiş olarak gelecek. Stancu’nun Beşiktaş maçındaki yokluğu net biçimde hissedilmişti. Yine gollü ve tempolu bir mücadele beklentim var. İki taraf da skor bulmayı başaracaktır.

Atalanta – Spal | Maç Sonucu 1

Misli.com’da bir diğer tek maç ve canlı iddaa oynayabileceğiniz karşılaşma Serie A’dan olacak. Misli.com üyeleri %22’lik oynanma oranı ile Atalanta galibiyetine yönelmiş durumdalar.

Ozan Gür’ün yorumu

Ligde İnter, kupada Fiorentina maçlarında iyi futbola rağmen skor yönünden şanssız bir Atalanta vardı. Özellikle İnter karşısındaki oyun Atalanta’nın değerli bir takım olduğunu ispatladı. Spal, Semplici yönetiminde en kötü zamanlarından birini yaşıyor. 5 yılı aşkın süredir takımın başında olan Semplici’nin takımı 19 maçta 12 gol atabildi. Bu durum onları sıralamanın dibine attı. Atalanta’da savunma oyuncusu Hateboer, cezalı. Spal’da Tomovic, D’Alessandro ve Fares, sakat olan isimler. Formsuz ve öz güvenini yitirmiş Spal önünde Atalanta’nın alıştığımız ofansif oyunda tek başına 2,5 gol barajını aşacağını düşünüyorum. Tavsiyem 2,5 gol üstü bahsi olacak.

Zenit – Cska Moskova | İlk Çeyrek Sonucu 2

Misli.com üyelerinin basketbol oyunlarında ilk tercihi VTB Ligi’nden Zenit – Cska Moskova maçı oluyor. %28 oynanma oranıyla Cska Moskova’nın ilk çeyrekten galip ayrılır bahsi bu mücadele için en çok tercih edilen seçenek.

Evren İçener’in yorumu

Zenit ilginç şekilde hem VTB'de, hem EuroLeague'de deplasmanlarda çok daha iyi sonuçlar alıyor. VTB'de sahalarında 5 maçta yalnızca 1 kere kazanabildiler, sahalarında Nizhny Novgorod, Parma Perm gibi deplaman performansları zayıf takımlara yenildiler. En son 2 günce favori çıktıları EuroLeague maçında sahalarında Valencia'ya kaybettiler. Rakip CSKA Moskova 1 hafta içinde 3 maç oynadı ve 3'ünü de kazanma başarısı gösterdi. Sahalarında kazandıkları R.Madrid maçı, geriden gelip kazanmaları oldukça değerliydi. Clyburn, Strelnieks yine yoklar. İki takım son olarak 2.5 ay önce EuroLeague maçı oynadı, Zenit sahasında oynanan maçı CSKA 70-87 rahat kazanmıştı. Son form durumlarıyla birlikte CSKA haklı favori -VTB'de bu sezon deplasmanlarda dişli takımlara karşı vasat kalmalarına rağmen- maçı ciddiye aldıkları taktirde kazanırlar.