Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Rizespor – Fenerbahçe: Maç Sonucu 2

İddaa bülteninde yer alan günün en çok merak edilen Süper Lig maçında Rizespor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Misli.com’dan canlı bahis ve tek maç seçenekleriyle oynanabilecek mücadelede Misli.com üyelerinin %38’i Fenerbahçe galibiyetine yönelmiş durumda.

Misli.com’dan Canlı Bahis Yapılabilecek Maçta Evren Göz’ün Yorumu

Haftanın zorlu maçlarından biri Rize'de. Fenerbahçe derbi sonrası moralli ve ilk yarıyı galibiyet ile kapatmayı hedefliyor. Ev sahibi Rizespor ise geçen hafta kazandığı 3 puanı anlamlı hale getirmek için sahasında baskılı oynayacak. Bu mücadeleyi derbinin de etkisiyle Fenerbahçe'nin kazanacağını ve KGV olacağını düşünüyorum.

Liverpool – Wolverhampton: Maç Sonucu 1

İddaa programında Premier Lig bülteninde yer alan Liverpool – Wolverhampton maçına bahis yapan Misli.com üyelerinin %34’ü ev sahibi Liverpool’un kazanacağı görüşünde.

Misli.com’dan Canlı Oynanabilecek Maçta Berkuk Ünyay’ın Yorumu

Wolves müthiş bir geri dönüşe imza attı ve 2-0 yenik durumdan Manchester City önünde sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldılar. Bu sezonun kadro kalitesi ölçüsünde en başarılı takımlarından biri şüphesiz Wolverhampton. Liverpool ligin en iyi savunma yapan takımlarından Leicester'ı 4 golle geçti. Kloop'un öğrencileri için söylenebilecek fazla bir şey yok. İki takım da formda gollü bir maç bekliyorum.

Arsenal – Chelsea: Maç Sonucu 2.5 Gol Üstü

İddaa bülteninde yer alan ve günün en çok tercih edilen maçlarından biri olan Arsenal – Chelsea mücadelesine bahis yapan Misli.com üyelerinin %25’i karşılaşmanın gollü geçeceği yönünde tercihte bulunuyor.

Misli.com’dan Canlı Bahis Oynanabilecek Maçta Berkuk Ünyay’ın Yorumu

Wolves müthiş bir geri dönüşe imza atarak 2-0 yenik durumdan Manchester City önünde sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Bu sezonun kadro kalitesi ölçüsünde en başarılı takımlarından biri şüphesiz Wolverhampton. Liverpool ligin en iyi savunma yapan takımlarından Leicester'ı 4 golle geçti. Kloop'un öğrencileri için söylenebilecek fazla bir şey yok. İki takım da formda, gollü bir maç bekliyorum.