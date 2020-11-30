Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Leicester City – Fulham: Maç Sonucu 1

İddaa programında günün en çok tercih edilen maçı Leicester City – Fulham karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %50’ye yakını ev sahibinden yana tercihte bulunuyor.

Misli.com Yazarı Can Tongo’nun Yorumu

Premier Ligi’nde Pazartesi maçında Leicester, ligin en sıkıntılı savunmasına sahip olan Fulham’ı ağırlayacak. Son Liverpool maçında sıkıntı yaşayan ev sahibi bu maçı kazanıp moral depolar.

Kayserispor – Fatih Karagümrük: Maç Sonucu 2

Süper Lig’de haftanın kapanışında Kayserispor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya gelirken bu mücadeleye bahis yapan Misli.com üyelerinin %20’ye yakını konuk ekibe oynuyor.

Misli.com Yazarı Can Tongo’nun Yorumu

Kayserispor adına son Galatasaray maçındaki savunma değerliydi. Silvio Lung’un ilk yarı performansı üst düzeydi. Karagümrük üretken bir ekip. Karşılıklı goller bekliyorum.

Sivasspor – Göztepe: Maç Sonucu 1

Günün bir diğer öne çıkan maçı Sivasspor – Göztepe karşılaşmasını kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %16’sı ev sahibi Sivasspor’un galibiyetini tercih ediyor.

Misli.com Yorumcusu Caner İşbeğendiren’in Tercihi

Sivasspor, tüm skorlardan bağımsız, hem lig hem Avrupa maratonunu bir arada götürmekte ciddi zorlanıyor. Bunu aldığı sonuçlarla ve oynadığı futbolla bizlere gösteriyor. İzmir ekibi 4 deplasmandan da puan koparmayı başardı. Elbette bunlar iyi futbol neticesinde gelen sonuçlar değildi ama bir şekilde amaçlarına ulaştılar. Sivas’ın yorgunluğu, Göztepe’nin zayıf deplasman karnesi gibi etkenleri birleştirdiğimizde aklıma gelen ilk seçenek ‘ilk yarı 1.5 altı’ oldu. İlk 45’te kısır bir oyun görebiliriz.