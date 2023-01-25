Misli.com’da, İddaa programı içerisinde yer alan günün en çok oynanan bahislerini ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik. Maçların heyecanını “Süper Oran”larla Misli.com’da daha fazla yaşayın!

Misli.com'da günün en çok iddaa oynanan maçları için tıklayın

Mainz - B. Dortmund: Maç Sonucu 2

İddaa programının ‘’Süper Oran’’ bülteninde yer alan günün öne çıkan Mainz- B. Dortmund mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %41’i karşılaşmayı B.Dortmund’un kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ozan Gür’ün Tercihi

Mainz, seyircisi önünde bu sezon beklenilen performansın çok gerisinde kaldı. İç sahada şu ana kadar sadece 1 kez kazanabilen Mainz, ofansif etkinlik anlamında da sınıfı geçemedi. Dortmund, dış sahada belirgin bir güven oluşturamamış olsa da ara sonrası kazandığı 4 gollü Augsburg maçında olumlu sinyaller verdi. Konuk ekip bu sahada oynanan son maçı kazanan taraf olmuştu. Konuk ekibin galibiyetine açılan oranı riske girmeye değer buluyorum.

Werder Bremen- Union Berlin: Maç Sonucu 2

İddaa programının ‘’Süper Oran’’ bülteninde yer alan günün öne çıkan maçlarından Werder Bremen- Union Berlin mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %21’i Union Berlin’in rakibini mağlup edeceğini düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Alican Koçak’ın Tercihi

Werder Bremen, hafta sonu neye uğradığını şaşırdı. Köln deplasmanında 7-1 kaybettiler. Mağlubiyet serileri 3 maça çıktı. Bir an önce toparlanmaları lazım. Union Berlin ise Hoffenheim'ı mağlup etti ve rahat bir nefes aldı. Dünya Kupası'ndaki performansıyla dikkat çeken Hırvat sağ bek Josip Juranovic'i transfer ettiler. Deplasmanda 3 maçtır kaybediyorlar, buna bir son vermek için ellerinden geleni yapacaklardır. Kazanamasalar bile gol sevinci yaşarlar. İki ekibin de fileleri havalandıracağını düşünüyorum.

B. Leverkusen - Bochum: Maç Sonucu 1

İddaa programının ‘’Süper Oran’’ bülteninde yer alan günün öne çıkan B. Leverkusen – Bochum mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %27’si B. Leverkusen galibiyetini tercih ediyor.

Misli.com Yorumcusu Berat Kavuş’un Tercihi

Takımın başına Xabi Alonso geldikten sonra çıkışa geçmeyi başaran B.Leverkusen, hafta sonu konuk olduğu M’gladbach karşısında 3-2 kazanarak çok önemli bir galibiyet elde etti. Özellikle hücum hattı olarak skor üretmekte zorlanmayan ev sahibi ekip taktikleri gereği savunmada açıklar verip kalesinde goller gördüklerini belirtmek istiyorum. Fakat bu karşılaşmada ligde üst sıralar hedefi için taraftarı önünde moralli olarak sahaya çıkarak mücadeleyi kazanmak isteyeceklerdir. Bochum ise hafta sonu evinde konuk ettiği Hertha Berlin karşısında üstün bir futbolla mücadeleyi 3-1 kazanarak ikinci yarıya güzel bir başlangıç yaptı. Takıma baktığımızda ise ileri uçta Hofmann’ın etkili oyunu ve attığı gollerle büyük etkisi oldu. Mutlaka bu karşılaşmada takımı adına yine en önemli silahlarının başında gelmesini bekliyorum. Ofansif anlamda etkili bir takıma sahip olan iki ekip kazanmak adına tempolu bir futbolla başlayarak karşılıklı gol üretip 2.5 Gol Üstü barajını aşarlar.