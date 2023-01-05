Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik. Birçok ligin heyecanını en yüksek oranlarla Misli.com’da yaşayabilirsiniz. Süper Oranlar artık Misli.com’da!

Misli.com'da günün en çok iddaa oynanan maçları için tıklayın

Trabzonspor - Giresunspor: Maç Sonucu 1

İddaa programı ‘’ Süper Oran ‘’ bülteninde günün öne çıkan maçı Trabzonspor - Giresunspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %35’i karşılaşmada Trabzonspor takımının kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Cengiz İzmitli’nin Tahmini:

Trabzonspor bu sezon iç sahada maç kaybetmedi. En son Fenerbahçe 'yi ikinci yarıda bulduğu gollerle yenmişti ancak onun öncesinde Sivasspor ve Konyaspor karşısında devreye önde girmeyi bildiler. Fatih Karagümrük'e 4-1 kaybettikten sonra çıkacakları Giresunspor maçında hata yapmak istemeyeceklerdir. Marc Bartra cezalı, Edin Vişça yeniden sakatlandı... Giresunspor ise, Dünya Kupası öncesini de hesaba katarsak son 4 maçı 10 puanla (3G 1B) geçti. Fenerbahçe galibiyetinin tesadüf olmadığını Hatayspor deplasmanından puanla dönüp Gaziantep FK'yı 2-1 yenerek gösterdiler. Serginho ve Riad Bajic ile birlikte hücumda etkili işlere imza atan Borja Sainz cezalı. Deplasmanda oynadıkları son 4 maçın tamamında ilk golü kalelerinde gördüler. 4 maçın 3'ünde ilk yarıdan gol yediler... Trabzonspor mutlak kazanmak zorunda olduğu maçın ilk yarısını boş geçmeyecektir.

Adana Demirspor - İstanbulspor: Maç Sonucu 1

İddaa programı ‘’ Süper Oran ‘’ bülteninde günün öne çıkan maçı Adana Demirspor - İstanbulspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %27’si karşılaşmada Adana Demirspor takımının kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ömer Necati Albayrak’ın Tahmini:

Transfer öncesinde iki takımda da hareketlilik var. Adana Demirspor, Asambalonga'yla ayrılıyor. Konuk takımda Melih ve İbrahim; Eyüpspor'la anlaştı. İstanbulspor transferde mutlaka kadrosunu güçlendirecektir ama galibiyete ihtiyaçları olan bir maçta Adana Demirspor gibi hızlı hücum eden bir rakibe direnebilmeleri çok kolay görünmüyor. Ev sahibi kazanır.

Gaziantep - Başakşehir: Maç Sonucu 2

İddaa programı ‘’ Süper Oran ‘’ bülteninde günün öne çıkan maçı Gaziantep - Başakşehir mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %27’si karşılaşmada Başakşehir takımının kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Efe Uysal’ın Tahmini:

Gaziantep çok da kötü sonuçlar almıyor ama Erol Bulut'un koltuğunun sallandığı söyleniyor. İçerdeki maçlarda istifaya davet ediliyor. Başakşehir'de aksine işler tekrar yoluna girdi. Dünya Kupası arası erken açtıkları sezonda ilaç gibi geldi. Zirveye ortak oldu. Başakşehir galibiyeti bekliyorum. 2 ve 2.5 Üst ideal alternatif. Başakşehir son maçlarda daha ofansif oynuyor. Antep de yensin yenilsin formda forvetleri ile bu aralar boş geçmez.



