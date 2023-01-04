Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik. Birçok ligin heyecanını en yüksek oranlarla Misli.com’da yaşayabilirsiniz. Süper Oranlar artık Misli.com’da!

Misli.com'da günün en çok iddaa oynanan maçları için tıklayın

Galatasaray – Ankaragücü Maç Sonucu 1

İddaa programı Süper Oran bülteninde günün en çok oynanan maçı Galatasaray – Ankaragücü karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %39’u ev sahibi ekibe oynuyor.

Misli.com Yorumcusu Alican Koçak’ın Tahmini

Galibiyet serisini 5 maça çıkaran Galatasaray, bu maçı da kazanarak derbiye lider gitmek istiyor. Sivasspor karşılaşmasında yaşananlar gündemi meşgul etti. İç sahada taraftarlar büyük bir destek verecektir. 5 maçlık yenilmezlik serisi iç sahadaki Ümraniyespor mağlubiyetiyle son bulan Ankaragücü, ligde oynadığı son 6 maçta da gol sevinci yaşadı. Galatasaray da bu sezon evinde oynadığı 6 maçta da gol yedi. Bu seri devam edebilir. Bu ihtimali de cebe atarak gollere yönelmek mantıklı bir tercih olacaktır.

Kasımpaşa – Alanyaspor 2.5 Gol Üstü

Süper Oran bülteninde günün bir diğer öne çıkan maçı Kasımpaşa – Alanyaspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %35’i gollü bir maç beklentisinde.

Misli.com Yorumcusu Halil Demirkan’ın Tahmini

Küme düşme hattında bulunan Kasımpaşa, göreve gelen Selçuk İnan yönetiminde ligde çıktığı 2 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı. Ev sahibi ekip artık reaksiyon vermenin peşinde olacak. Alanyaspor da bu sezon skor anlamında zengin mücadeleler izleten bir ekip. Bu karşılaşmada da ekiplerin gol yollarında etkili olmasını bekliyorum. Tercihim 2.5 gol üstü seçeneği.

Konyaspor – Sivasspor Maç Sonucu 1

Günün Süper Oranlı maçlarından Konyaspor – Sivasspor mücadelesine bahis oynayan Misli.com üyelerinin %24’ü ev sahibinden galibiyet bekliyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tahmini

Konyaspor son haftalarda kalesini gole kapatamıyor. Ligde oynadıkları son 5 maçta karşılıklı gollerle sonuçlandı. Sivasspor için de aynı durum geçerli. Son 3 lig maçlarında da karşılıklı gollere imza atıldı. KG Var tercihini öneriyorum.