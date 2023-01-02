Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Misli.com'da günün en çok iddaa oynanan maçları için tıklayın

Wigan Athletic – Hull City: Maç Sonucu 2

İddaa programının ‘’Süper Oran’’ bülteninde yer alan günün öne çıkan maçlarından Wigan Athletic – Hull City mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %37’si karşılaşmayı Hull City’nin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Esat Soydabircan’ın Tercihi

Hull 3 maçlık beraberlik serisi sonrasında Birmingham'ı deplasmanda 1-0 mağlup etti ve şeytanın bacağını kırdı. Lig sonuncusu Wigan'a konuk olacaklar. Hull, menajer değişikliği sonrasında önce takım savunmasını toparladı. Şimdi hücum hattında fark yaratma zamanı. Wigan bana göre 1 numaralı düşme adayı. Konuk ekibe açılan oran çok iyi. Kuponlara eklenebilir.

Brentford - Liverpool: Maç Sonucu 2

İddaa programının ‘’Süper Oran’’ bülteninde yer alan günün öne çıkan maçlarından Brentford - Liverpool mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %29’u karşılaşmadan Liverpool’un galip çıkacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçükçolak’ın Tercihi

Brentford ligde oynadığı son 5 maçı da kaybetmedi. Ve son dönemde özellikle gol yollarında etkili bir performans sergiledir. Bu süreçte Manchester City’i 2-1 mağlup ederken Tottenham ile de 2-2 berabere kaldılar. Liverpool karşısında gol bulacakları görüşündeyim. Dünya Kupası’nın ardından lige iyi bir giriş yapmasını hep belirttiğim Liverpool da şaşırtmıyor! 2’de 2 yaparak geri döndüler. Ancak bu kez işleri biraz daha zor. Önerim KG Var tercihi olacak.

Rennes - Nice: Maç Sonucu 1

İddaa programının “Süper Oran” bülteninde yer alan günün öne çıkan maçlarından olan Rennes - Nice mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %30’u karşılaşmada Rennes’in galip geleceğini düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Cihan Dişli’nin Tercihi

Bruno Genesio'nun gelişinden bu yana Rennes, şüphesiz Fransa'da izlemesi en keyifli takımlardan biri. Her zaman öne odaklanmış, rakiplerinin çoğundan sıyrılan muhteşem bir oyun oynuyor. Diğer taraftan Nice, hala istediklerini yapamıyor. Rennes, lig'de oynadığı son 12 maçın 11'inde kaybetmedi. Nice'de yavaş yavaş formunu buldu 7 maçtır kaybetmiyor fakat Rennes'E kafa tutmaları için bu performansı yeterli bulmuyorum. Rennes kendi evinde sadece açılış maçında kaybetti. Formdalar ve Nice'i eli boş göndereceklerdir.