Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik. Birçok ligin heyecanını en yüksek oranlarla Misli.com’da yaşayabilirsiniz. Süper Oranlar artık Misli.com’da!

Misli.com'da günün en çok iddaa oynanan maçları için tıklayın

Tottenham – Aston Villa Maç Sonucu 1

İddaa programı Süper Oran bülteninde günün en çok oynanan maçı Tottenham – Aston Villa mücadelesine bahis yapan Misli.com üyelerinin %33’ü ev sahibi ekipten galibiyet bekliyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tahmini

Tottenham, Dünya Kupası’nın ardından oynadığı ilk lig maçında iyi bir görüntü vermedi. Brighton deplasmanında 2-0 geriye düştüler ve 1 puan almayı zor başardılar. 2-2’lik skorla sahadan ayrılan Tottenham bu kez saha ve seyircisi önünde Aston Villa ile karşılaşacak. Aston Villa takım savunmasında sorunlar yaşayan ve kalesini gole kapatamayan bir takım. Bu handikapları nedeniyle bana göre Tottenham karşısında da zorlanacaklar. Ev sahibi ekibin bu maçı kazanmasını bekliyorum.

Nottingham Forest – Chelsea Maç Sonucu 2

Süper Oran bülteninde günün öne çıkan maçlarından Nottingham Forest – Chelsea karşılaşmasını kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %46’sı Londra ekibine oynuyor.

Misli.com Yorumcusu M. Fevzi Tanırlı’nın Tahmini

Dünya Kupası arasına üst üste yenilgilerle giren Maviler, lige dönüş sonrası ilk maçta ligin en zayıf takımlarından Bournemouth'u 2 golle geçti. İlk yarım saat dışında çok etkili oynadıklarını söyleyemeyiz. Graham Potter en iyi performans için 3'lü ve 4'lü savunma denemeleri yapıyor. Aubameyang ve Sterling gibi oyuncuları var ancak hücumda da henüz istediği gibi olmadı işler. Nottingham'da işler iyi gitmiyor. Man Utd önünde 3-0'lık yenilgiyle başladılar. Düşme hattının ortasındalar. Puan şansları zor.

RC Lens – Paris Saint Germain Maç Sonucu 2

Süper Oran bülteninde yer alan RC Lens – PSG karşılaşmasına bahis oynayan Misli.com üyelerinin %27’si konuk ekibin maçı kazanacağı görüşünde.

Misli.com Yorumcusu Efe Uysal’ın Tahmini

Lens muhteşem bir sezon geçiriyor. Aralarındaki son 4 maçın 3'ünde PSG'ye yenilmedi. Bu sezon evinde tüm maçları kazandı. Bu tarihi sezonu bir PSG galibiyeti ile süslemek için çok istekli olacaktır. PSG ligde düşük vitesle oynamaya devam ediyor ama Lens gibi flaş ve direk yarıştığı takımlara karşı ayrı bileniyor. Neymar ve Messi'nin olmaması da Mbappe'nin performansını arttırabilir. Karşılıklı goller ve Lens'ın yenilmemesini bekliyorum. Gollü bir beraberlik değerlendirilebilir.