Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Misli.com'da günün en çok iddaa oynanan maçları için tıklayın

Sivasspor – Galatasaray Maç Sonucu 2

İddaa programı Süper Oran bülteninde günün en çok tercih edilen maçı Sivasspor – Galatasaray karşılaşmasına bahis oynayan Misli.com üyelerinin %8’i Sarı-Kırmızılı ekibin galibiyetine oynuyor.

Misli.com Yazarı Can Tongo’nun Yorumu

Sivasspor adına 45 günlük ara çok iyi geçti. Son derece formda gözüktüler. Öte yandan Galatasaray çok moralli. Sakatlıklara rağmen liderliği aldı. Bu maçta taraf bahsi riskli. Karşılıklı gollere yönelmek mantıklı.

Beşiktaş – Adana Demirspor Maç Sonucu 1

Süper Oran bülteninde günün bir diğer öne çıkan maçı Beşiktaş – Adana Demirspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %19’u ev sahibinin galibiyetine oynuyor.

Misli.com Yorumcusu Halil Demirkan’ın Tahmini

Şenol Güneş yönetiminde çıkış arayan Beşiktaş, Adana Demirspor'u konuk ediyor. Hafta sonunda Gaziantep deplasmanından 1-1'lik eşitlikle ayrılan Beşiktaş, taraftarı önünde galibiyet hedefinde. Adana Demirspor ise ligin iddialı ekiplerinden ve ligde 11 maçlık yenilmezlik serisine sahip. Mücadelenin gollü geçmesini bekliyorum. KGV seçeneği değerlendirilebilir.

Giresunspor – Gaziantep 2.5 Gol Üstü

İddaa programında günün Süper Oranlı maçlarından Giresunspor – Gaziantep karşılaşmasına bahis oynayan Misli.com üyelerinin %11’i gollü bir mücadele bekliyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tahmini

Kadro kalitesi olarak Gaziantep, Giresun’un daha önünde bir takım. Ancak ev sahibi ekip son haftalarda özellikle gol yollarında etkili bir performans ortaya koyuyor. Ligde oynadıkları son 5 maçta da rakiplerine gol atmayı başardılar. Gaziantep karşısında da skor üretecekleri görüşündeyim. Önerim KG Var tercihi olacak.