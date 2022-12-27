Misli.com’da, İddaa programı içerisinde yer alan günün en çok oynanan bahislerini ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Misli.com'da günün en çok iddaa oynanan maçları için tıklayın

Fenerbahçe – Hatayspor: Maç Sonucu 1

İddaa programının ‘’Süper Oran’’ bülteninde yer alan günün öne çıkan maçlarından Fenerbahçe- Hatayspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %37’si karşılaşmayı Fenerbahçe’nin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Efe Uysal’ın Tercihi

Fenerbahçe için sıkışık fikstür ilaç olabilir. Zaten kötü bir sezon geçirdiğini söylemek zor. Evinde her zaman çok etkili bir Fenerbahçe var. Son maçlarda tartışmalı kararlarla 10 kişi kalması da Fenerbahçe'yi ve tribünleri dolduracak taraftarları ekstra hırslandıracaktır. Ev sahibi 2.5 Üst bekliyorum. Hatay da Volkan Demirel ile pozitif futbol oynayarak yükselişe geçti. Onun yönetiminde çıktığı dönemde ligde en fazla puan toplayan altıncı takım oldu. Bu sefer de en azından skora katkı yapması sürpriz olmaz. 3.5 üst tercihi ön plana çıkıyor.

Başakşehir- Antalyaspor: Maç Sonucu 1

İddaa programının ‘’Süper Oran’’ bülteninde yer alan günün öne çıkan maçlarından Başakşehir- Antalyaspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %53’ü karşılaşmada Başakşehir’in galip geleceğini düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Başakşehir, Galatasaray karşısında aldığı 7-0’lık mağlubiyetin ardından Ümraniye’yi mağlup ederek nefes aldı! Teknik Direktör Emre Belözoğlu’nun galibiyet serisi yakalayarak bu ağır sonucu takımına da unutturmak isteyeceği kanaatindeyim. Son derece hırslı, kazanma iştahı yüksek bir Başakşehir bekliyorum. Bana göre ev sahibi ekip Antalyaspor’u mağlup eder.

Ankaragücü- Ümraniyespor: Maç Sonucu 1

İddaa programının ‘’Süper Oran’’ bülteninde yer alan günün öne çıkan Ankaragücü- Ümraniyespor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %32’si Ankaragücü’nün rakibini mağlup edeceğini düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ömer Necati Albayrak’ın Tercihi

Ömer Erdoğan'ın elinde kâğıt üzerinde güçlü bir kadro vardı. Ancak fiziksel olarak çok eksiklerdi. Bunu, neredeyse 20 gün süren kampta fazlasıyla giderdiklerini Antalyaspor karşısında gösterdiler. Ümraniye maçı bu açıdan galibiyete daha yakın olacakları bir karşılaşma. Ev sahibi avantajını da kullanarak sahadan galibiyetle ayrılmalarına yüksek ihtimal olarak bakıyorum.