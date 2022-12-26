Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Misli.com'da günün en çok iddaa oynanan maçları

Brentford - Tottenham: Maç Sonucu 2

İddaa programının ‘’Süper Oran’’ bülteninde yer alan günün öne çıkan maçlarından Brentford – Tottenham mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %30’u karşılaşmayı Tottenham’ın kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçükçolak’ın Tercihi

Brentford, Dünya Kupası öncesinde ligde oynadığı son maçta büyük bir sürprize imza atarak Manchester City’i deplasmanda mağlup etmişti. Skor üretmekte zorluk çekmiyorlar. Ligde son 3 maçta da rakiplerine gol atmayı başardılar. Tottenham ise kadro kalitesi ile elbette karşılaşmanın favorisi. Ancak zor bir 90 dakika olacağı görüşündeyim. Taraf bahsi yerine önerim KG Var tercihi olacak.

Leicester City – Newcastle United: Maç Sonucu 2

İddaa programının ‘’Süper Oran’’ bülteninde yer alan günün öne çıkan maçlarından Leicester City – Newcastle United mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %24’ü karşılaşmadan Newcastle United’in galip çıkacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Uzman Bahis’in Tercihi

Premier Lig’de sezonun sürpriz ekibi Newcastle son mağlubiyetini Ağustos ayında almıştı! Sistemi iyi oturttular ve milli arayı da iyi değerlendirmiş gibi görünüyorlar. Leicester City ise kötü başladığı sezonda milli ara öncesinde toparlanmaya başlamıştı. Evlerinde kaldıkları yerden devam etmek isteyeceklerdir. Gollü bir mücadele olabilir.

Arsenal – West Ham: Maç Sonucu 1

İddaa programının “Süper Oran” bülteninde yer alan günün öne çıkan maçlarından olan Arsenal – West Ham mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %61’i karşılaşmada Arsenal’in galip geleceğini düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Halil Demirkan’ın Tercihi

Lider Arsenal, West Ham'ı konuk ediyor. Dünya Kupası arasından sonraki ilk maç. Arsenal oldukça formda girmişti araya. Bu sezonki 6 iç saha maçından da galibiyetle ayrılan Arsenal, lige kazanarak başlamanın hedefinde olacak. Ev sahibi ekip kazanmaya yakın taraf.