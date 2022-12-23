Misli.com’da, İddaa programı içerisinde yer alan günün en çok oynanan bahislerini ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Misli.com'da günün en çok iddaa oynanan maçları

Ümraniyespor- Başakşehir: Maç Sonucu 2

İddaa programının ‘’Süper Oran’’ bülteninde yer alan günün öne çıkan maçlarından Ümraniyespor – Başakşehir mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %54’ü karşılaşmayı Başakşehir’in kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Başakşehir travma yaratacak bir mağlubiyetle ilk perdeyi kapatmıştı. Emre Belözoğlu’nun ekibi ligde oynadığı son 2 maçta rakiplerinden 10 gol yerken 5 puan kaybetti. Galatasaray ’a 7-0’lık tarihi bir farkla kaybeden Başakşehir için artık üst üste alınan bu skorlara reaksiyon gösterme vakti! Başakşehir yükselişe geçmek ve kara bulutları dağıtmak adına ideal bir rakiple karşılaşacak. Takım disiplini olsa da kadro kalitesi nedeniyle sorunlar yaşayan Ümraniyespor, Süper Lig 'in zayıf halkalarından… Başakşehir’in kazanmasını bekliyorum. Emre Belözoğlu’nun bu maça takımını, kendisini iyi hazırladığı görüşündeyim. Aksi takdirde zirveye oynayacağını düşündüğümüz ekipte kaotik bir durum oluşacaktır.

Antalyaspor- Ankaragücü: Maç Sonucu 1

İddaa programının ‘’Süper Oran’’ bülteninde yer alan günün öne çıkan maçlarından Fenerbahçe Beko- Baskonia mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %29’u karşılaşmada Antalyaspor’un galip geleceğini düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Efe Uysal’ın Tercihi

Yüksek bir skor beklenebilir ama hafta içi Antalyaspor bu sahada Türkiye Kupası maçı oynadı ve sahanın zemininin çok bozuk olduğu dikkat çekti. Bu gol adedini olumsuz etkileyebilir. İki takım da araya formda girmişti ardından kupada hala iyi durumda oldukları göründü. Çekişmeli bir mücadele olur. Özellikle ilk yarı dengeli geçebilir. Ankaragücü, Ömer Erdoğan ile 11 resmi maçın 8'inde ilk yarı gol yemedi. İY 0 ideal alternatif.

Anadolu Efes – Panathinaikos: Maç Sonucu 1

İddaa programının ‘’Süper Oran’’ bülteninde yer alan günün öne çıkan maçlarından Anadolu Efes – Panathinaikos mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %38’i Anadolu Efes’in rakibini mağlup edeceğini düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Evren İçener’in Tercihi

Anadolu Efes'te Larkin kadroda olacak. Polonara’nın oynama durumu şüpheli... Panathinaikos ekibinde Grigonis yok... Panathiniakos, Bacon transferi sonrası daha iyi takım görüntüsünde ancak deplasmanlarda maç kazanma becerileri hala zayıf, iç sahada daha güvenilirler... Anadolu Efes son 2 EuroLeague maçını sürpriz sonuçla kaybetti. Bu maça motive başlarlar ve skorer kimliklerini yansıtırlar, ilk yarıdan 41.5 Üst Efes bahsini öneriyorum.