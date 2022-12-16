Misli.com’da, İddaa programı içerisinde yer alan günün en çok oynanan bahislerini ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Misli.com'da günün en çok iddaa oynanan maçları için tıklayın

Rizespor - Göztepe : Maç Sonucu 1

İddaa programının ‘’Süper Oran’’ bülteninde yer alan günün öne çıkan maçlarından Rizespor- Göztepe mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %51’i karşılaşmayı Rizespor’un kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Rizespor bu sezon sadece bir kez mağlup oldu. Kaybetmeme alışkanlığına sahipler. Oyun disiplinleri yüksek ve son dönemde daha güçlü bir savunma performansı göstermeye başladılar. Artık kolay gol yemiyorlar. Göztepe çıkışta da olsa bir oyun istikrarı, disiplini olan Rizespor’un maçı kazanacağı görüşündeyim.

Fenerbahçe Beko – Baskonia: Maç Sonucu 2

İddaa programının ‘’Süper Oran’’ bülteninde yer alan günün öne çıkan maçlarından Fenerbahçe Beko- Baskonia mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %21’i karşılaşmada Baskonia’nın galip geleceğini düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Evren İçener’in Tercihi

Fenerbahçe'de Wilbekin, Motley, Bjelica önemli eksikler. Pierre'in oynama durumu belirsiz... Fenerbahçe evinde taraftar desteğini arkasını alarak bir etki yaratmaya çalışacak ama pota altındaki en büyük kozları Motley'in olmaması ciddi dezavantaj olacak, takım olarak sıkı savunma yapmak gerekecek... Baskonia ise çok formda. Skorer kadroları var ve dış şutlarda etkililer. Son olarak Efes'i devirdiler, Fenerbahçe maçına moralli gelecekler. Önerim 158.5 üst.

Partizan – Anadolu Efes: Maç Sonucu 2

İddaa programının ‘’Süper Oran’’ bülteninde yer alan günün öne çıkan maçlarından Partizan – Anadolu Efes mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %20’si Anadolu Efes’in rakibini mağlup edeceğini düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Gökhan German’ın Tercihi

Anadolu Efes, 5 maçlık galibiyet serisi sonrası evinde Baskonia'ya beklenmedik bir şekilde yenildi. İlk yarıyı 10 sayı önde bitirmelerine rağmen ikinci yarıda çok hata yaptılar. Sakatlığı süren Larkin, Belgrad'a götürülmedi. Partizan da 5 maçtır yeniliyor. Obradoviç bu yıl takımı beklenen seviyeye çıkaramadı. Belgrad'da müthiş bir atmosfer oluyor. Sırp ekibi yenilgi serisini bozmak isteyecektir. Ama Efes de iyi durumda. Çok zor bir maç olacak. Başa baş ve çekişmeli bir oyun bekliyorum. Efes bir şekilde kazanmanın yolunu bulur. Tercihim 2.