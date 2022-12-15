Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Misli.com'da günün en çok iddaa oynanan maçları için tıklayınız

Kızıl Yıldız – A. Milano: Maç Sonucu 1

İddaa programının ‘’Süper Oran’’ bülteninde yer alan günün öne çıkan maçlarından Kızıl Yıldız – A. Milano mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %18’i karşılaşmayı Kızıl Yıldız’ın kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Evren Gökhan German’ın Tercihi

Kızıl Yıldız, koç Ivanoviç'i takımın başına getirdikten sonra oynadığı 6 maçı da kazandı. Adriyatik Ligi'nde de kazanıyorlar. Son 1.5 ayın en formda takımlarından biri onlar. Milano ise tam tersi. Sakatlık sorunları, kötü yapılanma sonucu ritim bulamadılar. 9 haftadır kaybediyorlar. Ettore Messina kariyerinin en kötü günlerini geçiriyor. Datome, Pangos, Shields sakat. Formda Kızıl Yıldız'ın seriyi sürdüreceğini düşünüyorum. 1.5 handikaplı 1 seçeneğini öneriyorum.

Zalgiris Kaunas – Real Madrid: Maç Sonucu 2

İddaa programının ‘’Süper Oran’’ bülteninde yer alan günün öne çıkan maçlarından Zalgiris Kaunas – Real Madrid mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %51’i karşılaşmadan Real Madrid’in galip çıkacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Evren İçener’in Tercihi

Zalgiris son 3 Euroleague maçını kaybetti, son dönem formunda düşüş var. Evans her maç iyi oynuyor ancak yetmiyor, son 3 iç saha maçında en fazla 71 sayı üretebildiler... Real Madrid; D.Musa, Tavares, Yabusele, Llull, Poirirer, Causeur, Hezonjalı kadrosuyla güçlü ve favori durumda. Hanga yok. Deck'in oynama durumu belirsiz... Real Madrid kazanır, 4.5 handikabı aşar öneriyorum.

Asvel Villeurbanne - Olympiakos: Maç Sonucu 2

İddaa programının ‘’Süper Oran’’ bülteninde yer alan günün öne çıkan maçlarından olan Asvel Villeurbanne - Olympiakos mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %31’i karşılaşmada Olympiakos’un galip geleceğini düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Evren İçener’in Tercihi

Asvel son dönem formunu toparlamış görünüyor, Barcelona'yı deplasmanda devirdikten sonra iç sahada Partizan'ı da yendiler. De Colo 32 sayıyla yıldızlaştı... Olympiakos Sloukas liderliğinde, Vezenkov skorerliğinde bu deplasmanda favori gösteriliyorlar... Geçen sezon aralarındaki rekabette Olympiakos içerde 34, deplasmanda 14 farklı rakibini yenmişti... Kadro kalitesi ve oyun performansıyla öne çıkan Olympiakos'un skoruna güvenme tarafındayım, bahis önerim Olympiakos Takım 81.5 Üst.