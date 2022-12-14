Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

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Fransa - Fas: Maç Sonucu 1

İddaa programının ‘’Süper Oran’’ bülteninde yer alan günün öne çıkan maçlarından Fransa - Fas mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %25’i karşılaşmadan Fransa’nın galip çıkacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Alican Koçak’ın Tercihi

Büyük turnuvaların bu aşamalarında tekniği, taktiği bir kenara bırakmak gerebilir. Takımların form durumu, oyuncuların psikolojisi gibi etmenler çok önem kazanır. Dünya Kupası tarihinde yarı finale yükselen ilk Afrika takımı olan Fas, önceki turlarda İspanya ve Portekiz'i eledi. 2 ülkeyle de acı bir geçmişleri var. Şimdi de sırada Fransa var, yine kanlı ve acılı geçmişlerinin olduğu bir ülke. Binlerce Faslı, Fransa'da yaşıyor. Tüm turnuva boyunca ülkelerini gururlandırmak için mücadele eden Faslı futbolcular, Fransa karşısında da kanlarının son damlasına kadar savaşacaktır. İşin bu tarafı olmasa dahi Fas, oynadığı oyunla da Fransa'ya sıkıntı çıkarabilecek bir ekip. 5 maçta sadece 1 gol yediler, onu da kendi kalelerine atmışlardı. Fransa ise akıllı oynadığı maçta İngiltere'yi 2-1 mağlup etti. Üst üste 2. defa şampiyon olmak istiyorlar. Mbappe-Griezmann-Giroud üçlüsü çok formda. Fas savunmasını aşabilirler. Ülke tarihinin en önemli günlerinden birisini yaşayacak olan Fas'a da güveniyorum. Karşılıklı goller izleriz.

Anadolu Efes - Baskonia: Maç Sonucu 1

İddaa programının ‘’Süper Oran’’ bülteninde yer alan günün öne çıkan maçlarından Anadolu Efes - Baskonia mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %18’i karşılaşmayı Anadolu Efes’in kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Gökhan German’ın Tercihi

Anadolu Efes ritmini buldu. 5 maçtır kazanıyorlar. Sezona kötü başlamışlardı ama toparlandılar. Savunmayı da oturttular. Baskonia'nın 7 galibiyeti var. Ama 6 maçı iç sahada kazandılar. Deplasmanda sadece bir kez galip gelebildiler. Efes'te Larkin'in durumu maç saati belli olacak. Ama şimdiye kadar Larkin'siz oynamışlardı. Oynamasa da çok şey değişmez. Baskonia tam kadro. Efes'in seriyi sürdüreceğini düşünüyorum. 7.5 handikabı geçerler. Tercihim 1.

Portimonense – Gil Vicente: Maç Sonucu 1

İddaa programının ‘’Portekiz Lig Kupası’’ bülteninde yer alan günün öne çıkan maçlarından olan Portimonense – Gil Vicente mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %15’i karşılaşmada Portimonense’nin galip geleceğini düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Faruk Nergiz’in Tercihi

Portimonense evinde Covilha’yı 2-0’la geçerek Nacional mağlubiyetini telafi etti. Bu maçta mutlak kazanmaları gerekiyor. Gil Vicente ise sahasında Nacional’i 2-0’lık skorla geçerek yeni hocası Daniel Sousa ile ilk galibiyetini aldı. Genç çalıştırıcı Ricardo Soares’in oyun mirasını devam ettirse yeterli olur. Devre arasında santrfor Navarro’nun olası satışından gelecek bütçe ile takviye de yapılırsa alt sıralardan kurtulurlar. Diğer taraftan Portimonense daima ters bir rakip olageldi. Kazandıkları toplarla Gil Vicente kalesine tehlikeli ataklar yapacaklar ve konuk ekibin orta sahası geçiş hücumlarını durdurmakta sıkıntı yaşayabiliyor. Bu nedenle fazla topla oynamazlar. Düşük tempolu ve skorlu bir mücadele beklentim var.