Misli.com’da, İddaa programı içerisinde yer alan günün en çok oynanan bahislerini ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Misli.com'da günün en çok iddaa oynanan maçları

Arjantin – Hırvatistan: Maç Sonucu 1

İddaa programının ‘’Süper Oran’’ bülteninde yer alan günün öne çıkan maçlarından Arjantin- Hırvatistan mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %18’i karşılaşmada Arjantin’in rakibini mağlup edeceğini düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Halil İbrahim Ağış’ın Tercihi

Çeyrek final turunda eşleştiği Hollanda karşısında Messi önderliğinde 83. dakikaya kadar üstün bir performans sergileyen Arjantin, savunmada basit hatalar yapınca kazanacakları karşılaşmadan 2-2 eşitlikle ayrılarak maçı uzatmalara götürdüler. 120 dakika sonunda gol çıkmayınca penaltı atışlarında kaleci Emiliano Martinez muhteşem kurtarışlarıyla kalesinde devleşirken; bütün atışlarını gole çeviren Tangocular turu geçmeyi başarıp son 4 takım arasına kalmayı başardı. Özellikle oyun yapıları itibariyle Messi’ye göre oynayan Arjantin bu zorlu karşılaşmada turu geçmek adına aynı taktikle giriş yaparak finale kalmak isteyeceklerdir. Hırvatistan ise 2018 yılında oynadığı Dünya Kupası Finali’nde Fransa’ya kaybetmişlerdi. İkinci kez final oynamak isteyen Hırvatlar çeyrek finalde eşleştikleri güçlü Brezilya karşısında normal süre içinde 0-0 eşitlikle ayrıldı. Uzatmalarda 1-0 geriye düşmesine rağmen son dakikalarda buldukları golle penaltı atışlarına gitmeyi başarıp turu geçtiler. Takıma baktığımızda ise tecrübeli isim olan Luka Modric ve kaleci Livakovic büyük katkılarıyla takımı bu tura kadar getirmeyi başardılar. Mutlaka bütün gücünü ortaya koyarak başlamalarını bekliyorum. Bu zorlu karşılaşmada hücum yönü yüksek iki ekip kazanmak adına etkili bir performans sergileyerek 2.5 Gol Üstü barajını aşarlar.

Olympiacos – Fenerbahçe : Maç Sonucu 1

İddaa programının ‘’Süper Oran’’ bülteninde yer alan günün öne çıkan maçlarından Olympiacos – Fenerbahçe mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %34’ü karşılaşmada Olympiacos’un galip geleceğini düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Gökhan German’ın Tercihi

Lider Fenerbahçe, 2 galibiyet gerisinden kendisini takip eden Olympiakos'a konuk oluyor. Olympiakos geçen hafta Bologna'yı Atina'da 117-71 gibi ezici bir farkla mağlup etti. Bu maç öncesi Walkup, McKissic ve Black'in durumları belirsiz. Fenerbahçe ise Wilbekın ve Pierre'den sonra Jonathan Motley'i de kaybetti. Üç önemli eksikle bu deplasmana çıkacaklar. Bjelica ve Biberoviç de yok. Bu şartlar altında Fenerbahçe'nin işi zor görünüyor. Olympiakos da formda. Kazanacaklarını düşünüyorum. 3.5 handikabı da geçerler.

Galatasaray – Lazio: Maç Sonucu 2

İddaa programının ‘’Süper Oran’’ bülteninde yer alan günün öne çıkan maçlarından Galatasaray- Lazio mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %25’i karşılaşmayı Lazio’nun kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Galatasaray, Antalya’da oynadığı hazırlık maçlarında birçok genç, alt yapısından yetişen isimlere şans veriyor. Takımın yıldız isimleri Muslera, Mertens, Torreira yeni kampa katıldı. Icardi, Oliveira, Emre Taşdemir, Yunus gibi isimler sakatlıkları nedeniyle yok. Galatasaray oynadığı hazırlık maçlarında da kalesini gole kapatamadı. Lazio, kısaca 90 dakikada gol ve goller bulur. Galatasaray da skor üretecektir. KG Var tercihi son derece ideal…