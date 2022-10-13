Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

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AEK Larnaka – Fenerbahçe : Maç Sonucu 2

İddaa programının ‘’Süper Oran’’ bülteninde günün öne çıkan maçı AEK Larnaka – Fenerbahçe mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %41’i karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Fenerbahçe 3 maçta 7 puan topladı ve bir üst tur adına yolu yarıladı. Jesus hangi kadroyu sahaya sürerse sürsün, bu sezon beklediği performansı oyuncularından alıyor. Fenerbahçe’nin alternatif oyuncularının kadro kalitesi de üst düzey noktada. Sarı lacivertlilerin puan avantajı olsa da Jesus faktörü ile yine aynı ciddiyette oynayacaktır. Temsilcimizin Larnaca deplasmanında kazanmasını bekliyorum.

Trabzonspor – Monaco: Maç Sonucu 2

İddaa programının ‘’Süper Oran’’ bülteninde günün öne çıkan maçı Trabzonspor – Monaco mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %28’i karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Berat Kavuş’un Tercihi

Temsilcimiz Trabzonspor sahasında Monaco'yu ağırlayacak. İlk karşılaşmada kırmızı karta kadar fena olmayan bir oyun oynasalarda, ilk golün ardından konsantrasyonu tamamen kaybettiler. Temsilcimiz 10 kişi kalsada 1 gol atmayı başarabilmişti. Bu karşılaşmada da her iki ekibin gol bulabileceği görüşündeyim.

Başakşehir - Rigas Skola: Maç Sonucu 1

İddaa programının ‘’Süper Oran’’ bülteninde günün öne çıkan Başakşehir - Rigas Skola mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %39’u karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Cengiz İzmitli’nin Tercihi

Sezona harika bir giriş yapan ve uzun süre Süper Lig'de kalesini gole kapatan Başakşehir, ufak bir düşüşte. Önce Ankaragücü'nden gol (penaltı) yediler, ardından RFS ile Letonya'da golsüz berabere kaldılar ve son olarak da Sivasspor karşısında 2-0'lık yenilgi geldi. Bu yenilgi sezonun da ilk kaybı, ancak Emre Belözoğlu bundan hiç memnun değil. Letonya'da 700 başarılı pas yapıp, 17 şut atıp, 6 korner kullanıp 0-0 dönmek yeteri kadar can sıkmışken Sivasspor yenilgisi bardağı taşıran son damla oldu. Maç sonrası basın toplantısında esti, gürledi. Bu yenilgi takımı dağıtmasın, herkes yüksek konsantrasyonla devam etsin istiyor. Haklı da... Belözoğlu bu maç öncesinde de net konuştu; "İlk maçtan oyun olarak değil skor olarak farklı bir maç olacak" dedi. Başakşehir maça hızlı başlayıp absürt bir skorla galibiyet alacak hissiyatına kapıldım.