Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Misli.com'da günün en çok iddaa oynanan maçları için tıklayın

Paris Saint Germain – Benfica: Maç Sonucu 1

İddaa programının ‘’Süper Oran’’ bülteninde günün öne çıkan maçı Paris Saint Germain – Benfica mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %46’sı karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Efe Uysal’ın Tercihi

Bu sezon lig ve Avrupa'da namağlup Benfica'nın yine kolay teslim olmamasını bekleyebiliriz. Bu da gol atarak olacaktır. PSG'nin Şampiyonlar Ligi'nde hep üstünde bir baskı oluşuyor. Bu kulvarda son 23 maçın 19'unda kalesini kapatmadı. PSG de evinde boş geçmez. Messi'nin de yokluğu yıldızlar kadrosu için sorun olmayacaktır.

Maccabi Hayfa – Juventus: Maç Sonucu 2

İddaa programının ‘’Süper Oran’’ bülteninde günün öne çıkan maçı Maccabi Hayfa – Juventus mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %63’ü karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Esat Soydabircan’ın Tercihi

Juventus için mutlak kazanması gereken bir maç. Geçen hafta evlerinde kazanmışlardı. Konuk ekip için PSG-Benfica maçının sonucu da oldukça önemli. İtalyanlar gerekli güç ve tecrübeye sahip. Siyah-Beyazlı ekip 3 puana yakın.

Kopenhag - Manchester City: 2.5 Üst

İddaa programının ‘’Süper Oran’’ bülteninde günün öne çıkan Kopenhag - Manchester City mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %8’i karşılaşmanın 2.5 üst olacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Kopenhag gruptaki en zayıf halka olmaya devam ediyor… Manchester City ilk 3 maçını da kazanarak bir üst turu büyük ölçüde garantiledi. 11 gol atıp kalelerinde bir gol gördüler. Manchester City hedefine yaklaştığı için Guardiola rotasyona gidebilir. Ancak Manchester City’de forma şansı bulan yıldız isimler de bu maçta farkını ortaya koyacaktır. İlk yarıda en az 2 gol olacağına dair verilen oranlar tatmin edici. Risk almaya değer nitelikte. Bu nedenlerle ilk yarı 1.5 üst seçeneğini öneriyorum.