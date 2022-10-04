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Marsilya - Sporting Lizbon: Alt/Üst 2.5 - Üst

İddaa programı ‘’ Süper Oran ‘’ bülteninde günün öne çıkan maçı Marsilya - Sporting Lizbon mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %33’ü karşılaşmada 2.5 gol barajının aşılacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Faruk Nergiz’in Tahmini:

Marsilya ligde sorunsuz gidiyor ancak bu başarıyı Şampiyonlar Ligi’ne taşıyamadı. Tottenham ve Frankfurt maçlarında kaybettiler ve henüz gol atamadılar. Sporting Lizbon ise tam aksine lige kötü bir başlangıç yapmıştı ama Şampiyonlar Ligi grubunda kayıpsız ilerliyor. Morita-Ugarte ikilisi orta alanda bir uyum yakalamış görünüyor ve ileri uçta değişken rotasyona rağmen skor üretme konusunda bir sıkıntı yaşamıyorlar. Tek problem kaptan Coates ve sağ bek Porro’nun sakatlığı. İki oyuncu Amorim’in sisteminin yapıtaşlarından. Bu eksikler muhakkak defansif zafiyet yaratacaktır. Tudor ve Amorim'in 3’lü savunmasının çarpışmasının izlenmeye değer olduğunu düşünmekle birlikte iki ekibin de ağları havalandırmasını bekliyorum. Süper oran da varken karşılıklı goller denenmeli.

Ajax - Napoli: Maç Sonucu 2

İddaa programı ‘’ Süper Oran ‘’ bülteninde günün öne çıkan maçı Ajax - Napoli mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %17’si karşılaşmada Napoli takımının kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Cengiz İzmitli’nin Tahmini:

Milli ara öncesi ŞL'de Liverpool'a, Eredivisie'de Alkmaar'a kaybeden Ajax; milli ara dönüşü iç sahada 1-0 öne geçtiği Go Ahead Eagles maçında 2 puan bıraktı. Bazı isimler Napoli maçı düşünülerek ilk 11 başlamamıştı, maçın gidişatına göre oyuna dahil oldular ancak akılların Napoli'de olduğu ve milli takım seyahatlerinin bazı isimleri yorduğu çok açıktı. Steven Bergwijn, Mohammed Kudus, Steven Berghuis ve Edson Alvarez ilk 11'e dönecek. Owen Wijndal sakat... Napoli ise Torino'yu 3-1 yendi ve son 6 resmi maçını kayıpsız geçmiş oldu. Kvara ve Piotr Zielinski'ye Andre Zambo Anguissa da eşlik etti. Victor Osimhen dışında takımda göze çarpan bir eksik göremedim... Bu eşleşmeyi üst üste 2 kez izleyeceğiz ve bu maçlardan çıkacak sonuç belki de gruptan çıkacak takımı belli edecek. Ajax'ın şu ara biraz durgun olduğu gerçek ama iç sahadaki iştahları aklımda. Liverpool deplasmanındaki iştahları da... İlk yarıdan gol bulup üzerine inşa etmeye çalışacaklardır.

Inter - Barcelona: Maç Sonucu 2

İddaa programı ‘’ Süper Oran ‘’ bülteninde günün öne çıkan maçı Inter - Barcelona mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %33’ü karşılaşmada Barcelona takımının kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Cihan Dişli’nin Tahmini:

Inter, Avrupa kupalarında Barcelona'ya karşı oynadığı 14 maçın sadece 2'sini kazandı (4 beraberlik, 8 mağlubiyet) Roma karşısında aldıkları yenilginin ardından Napoli'nin sekiz puan gerisinde kalan Inter'deki atmosfer, Barça'yı Giuseppe Meazza'da ağırlamadan önce pek de iyi değil. Ev sahibinin antrenörü Inzaghi, Roma karşılaşmasından sonra kulüp ekonomisi hakkında demeç verince şimşekleri üzerine çekti. Tabi bunun dışında Inter için en kötü haber, Lautaro Martínez'in de yüzde yüz olmaması... Diğer tarafta Barcelona son 23 deplasman maçının 21'inde gol bulmayı başardı. Ayrıca savunmada İspanyol temsilcisi oldukça etkili bir performans sergiliyor. Xavi genç oyunculara büyük bir alan açıyor ve deneyimli oyuncular sadece birkaç pozisyonda yer alıyor. Karşılaşmada ikinci yarıda düğümün çözüleceğini düşünüyorum. İlk yarıda iki ekip birbirini ısırmaya çalışacaktır.