Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik. Birçok ligin heyecanını en yüksek oranlarla Misli.com’da yaşayabilirsiniz. Süper Oranlar artık Misli.com’da!

Misli.com'da günün en çok iddaa oynanan maçları için tıklayınız

Celtic – Real Madrid: Maç Sonucu 2

İddaa programının UEFA Şampiyonlar Ligi bülteninde günün öne çıkan Celtic – Real Madrid mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %57’si karşılaşmada Real Madrid’in kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Cengiz İzmitli’nin Tahmini:

Sezona fırtına gibi giren Celtic, son olarak da Old Firm'de Rangers'ı 4-0 yendi ve 6'da 6 ile ligin zirvesinde 5 puanlık fark yaptı. Carl Starfelt sakat, stoper ikilisi "Carter-Vickers & Jenz" olacak. Kyogo Furuhashi de sakattı ancak son antrenmanda takımla birlikte çalıştı; durumu maç saati netleşecek. Georgios Giakoumakis her zaman hazır kıta... Real Madrid de Celtic'ten farklı değil; UEFA Süper Kupa zaferi sonrası ligde 4 haftayı firesiz geçtiler. La Liga'nın en tepesinde yer alıyorlar. Jesus Vallejo ve Alvaro Odriozola dışında göze çarpan eksik yok. Casemiro gitti ama Aurelien Tchouameni geldi. Savunmaya Antonio Rudiger de eklendi fakat 4 lig maçının tamamında gol yediler... Celtic TD Ange Postecoglou, kendilerini Şampiyonlar Ligi sahnesine getiren futboldan taviz vermeyeceklerini ve taşları oturmuş olan futbol felsefelerini değiştirmeyeceklerini söyledi. Yani hücum oynayacaklar. Hızlı bir ilk yarı başlangıcı, yoğun bir hücum pres, tabelada skor üstünlüğünü alana kadar atak üstüne atak... Yeni oyunlardan "ilk yarıda karşılıklı gol" denenir. İddaa oranı keyifli. Riski düşürmek isteyen "İY 1.5 ÜST" oynasın.

Sevilla – Manchester City: Maç Sonucu 2

İddaa programının UEFA Şampiyonlar Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Sevilla – Manchester City mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %40’ı karşılaşmayı konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tahmini:

Sevilla son yılların en kötü sezon başlangıcına imza attı. La Liga’da oynadıkları 4 maçta 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldılar. Işık vermiyorlar. İki takımın kalitesi, oyun temposu ve ortaya koyduğu futbol arasında ciddi bir fark var. Manchester City’nin formsuz rakibi karşısında deplasmanda da olsa en az 2 farkla galip geleceği görüşündeyim..

Dinamo Zagreb: Maç Sonucu 1

İddaa programının UEFA Şampiyonlar Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Dinamo Zagreb - Chelsea mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %62’si karşılaşmada Chelsea’nin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ozan Gür’ün Tahmini:

Dinamo Zagreb, Hırvatistan Ligi’nde olağanüstü bir performansla sezona başladı. Ofansif üretkenlik konusunda başarılı olan Dinamo Zagreb, aynı zamanda Avrupa’da iç saha maçlarında gole dönük oyunda başarılı olarak dikkat çekiyor. Chelsea, Premier Ligde oynadığı son 5 maçta 2,5 gol üstü barajını aşan sonuçlar aldı. Ev sahibi ekibin tempolu ve ofansif etkinlik gösteren oyunu maçı keyifli hale getirecek. Bol gollü bir mücadele bizi bekliyor. Tavsiyem, 2,5 gol üstü bahsi olacak.