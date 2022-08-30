Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik. Birçok ligin heyecanını en yüksek oranlarla Misli.com’da yaşayabilirsiniz. Süper Oranlar artık Misli.com’da!

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Sassuolo - Milan: Maç Sonucu 2

İddaa programının Serie A bülteninde günün öne çıkan Sassuolo - Milan mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %52’si karşılaşmada Milan’ın kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tahmini:

İki takım arasında farklı bir rekabetten söz ederek başlamak istiyorum. Aralarında oynadıkları son maçta iç saha takımları sadece 1 kez kazanırken, 2 maç berabere sonuçlandı. Bu süreçte deplasman takımlarının 7 kez kazanan taraf olduğunu görüyoruz. Sassuolo, henüz savunma problemlerinin üstesinden gelemiyor. Milan ise geçtiğimiz yıl şampiyonluğun yolunu dış sahada kazandığı maçlarla açtı. Milan’ın dış sahadaki etkin oyunu ve Sassuolo’nun savunma problemleri maçtaki ibreyi Milan’a çeviriyor.

Southampton - Chelsea: Maç Sonucu 2

İddaa programının İngiltere Premier Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Southampton - Chelsea mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %58’i karşılaşmayı konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tahmini:

Chelsea 10 kişi kaldığı maçta hafta sonu Leicester’ı 2-1’lik skorla geçmeyi başardı. Sterling yeni takımında dikkat çeken bir performans sergiliyor. Çok formda ve Leicester karşısında iki golü de kaydeden isim oldu. Chelsea’nin yıldız golcüsü önderliğinde Southampton deplasmanında da kazanıp galibiyet serisi yakalamasını bekliyorum.

Leeds - Everton: Maç Sonucu 2

İddaa programının Premier Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Leeds United - Everton mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %33’ü karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük Tahmini:

Leeds United iyi bir futbol ortaya koyuyor. Geçtiğimiz sezon Jesse March takımın başına geçtikten sonra üst düzey performans sergileyip ligde kalmayı başarmışlardı. Bu sezona da iyi başlangıç yaptılar. Özellikle kendi evlerinde taraftarı ile bütünleşerek daha baskılı oyun sergiliyorlar. Seyircisi önünde önce Wolves’ı ardından Chelsea’yi mağlup ettiler. Everton karşısında da kazanmalarını bekliyorum.



