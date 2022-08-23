Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik. Birçok ligin heyecanını en yüksek oranlarla Misli.com’da yaşayabilirsiniz. Süper Oranlar artık Misli.com’da!

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Benfica - Dinamo Kiev: Maç Sonucu 1

İddaa programı ‘’ Süper Oran ‘’ bülteninde günün öne çıkan maçı Benfica - Dinamo Kiev mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %33’ü karşılaşmada Benfica takımının kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Halil Demirkan’ın Tahmini:

Kiev, ilk karşılaşmada rakibine 0-2 kaybetti. Bu deplasmanda risk almak zorundalar. Benfica'nın yine hücumda etkili olmasını bekliyorum. Gollü bir mücadele izleyeceğimiz görüşündeyim.

Kızıl Yıldız - Maccabi Hayfa: Maç Sonucu 1

İddaa programı ‘’ Süper Oran ‘’ bülteninde günün öne çıkan maçı Kızıl Yıldız - Maccabi Hayfa mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %21’i karşılaşmada Kızıl Yıldız takımının kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Alican Koçak’ın Tahmini:

İki takımın da iyi mücadele ettiği ilk maçta kazanan 3-2'lik skorla Maccabi Haifa oldu. İlk maçta yenilmiş olmasına rağmen turu Kızılyıldız'ın geçeceğini düşünüyorum. Ancak bu maç için tercihim en az 3 gol olacağı yönünde. Zira iki takım da oldukça hücumcu ve maçın skoruna göre risk almaktan da çekinmeyeceklerdir. Rövanşta da en az 3 gol izleriz.

Viktoria Plzen - Karabağ: Maç Sonucu 1

İddaa programı ‘’ Süper Oran ‘’ bülteninde günün öne çıkan maçı Viktoria Plzen - Karabağ mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %23’ü karşılaşmada Viktoria Plzen takımının kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ozan Gür’ün Tahmini:

İlk maçta oyun hakimiyetini elinde tutan Karabağ, hücumda organize değildi. Hareketli geçen ilk maçta tek eksik gol olurken, Plzen, daha çok oyunu tutmaya çalışan taraf oldu. Bu sefer iç sahada kazanmaya yönelik hamleler yapmalarını bekliyorum. Bu hamleler ilk maçta eksik olan golleri getirecektir kanısındayım. Maçı kazanan gruplara kalacak. Her iki ekipte riskler alarak oynayacak. Turun ikinci maçında goller izleriz. Öncelikli tercihim 2,5 gol üstü bahsi olacak.