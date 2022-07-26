Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Misli.com'da günün en çok iddaa oynanan maçları için tıklayınız...

AEK – Midtjylland Maç Sonucu 2

İddaa programı Süper Oran bülteninde günün en çok tercih edilen maçı AEK – Midtjylland karşılaşmasına bahis oynayan Misli.com üyelerinin %17’si Danimarka temsilcisinden galibiyet bekliyor.

Misli.com Yazarı H. İbrahim Ağış’ın Yorumu

İlk maçta konuk olduğu Danimarka’da etkisiz bir oyun sergileyen Aek Larnaca Adam Gyurso’nun attığı golle 1-0 öne geçmesine rağmen son dakikalarda kalesinde baskıyı hissedince yediği golle sahadan 1-1 eşitlikle ayrılıp tur şansını taraftarının önünde çıkacakları bu maça bıraktı. Artık büyük riskleri alıp maça tempolu başlayacaklardır. Midtjylland ise lige kötü bir giriş yaptı. Özellikle ilk 2 haftada rakiplerine karşı maç kazanamayıp çok büyük savunma hataları yapan Danimarka ekibi kalesinde kolayca goller gördüklerini belirtmek istiyorum. Bu rövanş mücadelesinde iki ekipte ofansif bir futbolla maça başlayarak 2.5 Gol Üstü barajını aşacaklardır.

Viktoria Plzen – HJK Helsinki 2.5 Gol Üstü

İddaa programı Şampiyonlar Ligi Ön Elemeleri bülteninde günün öne çıkan maçlarından Viktoria Plzen – HJK Helsinki karşılaşmasını kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %27’si gollü bir mücadele beklentisinde.

Misli.com Yorumcusu Efe Uysal’ın Tahmini

Finlandiya ekipleri Avrupa Kupaları'nda bu sezon da başarısız. 4 temsilci bugüne kadar oynadığı 11 maçın 7'sini kazanamadı 5'ini kaybetti ki daha ilk ön elemeler bunlar. HJK da yoluna Avrupa Ligi'nde devam eder. Plzen ilk maçı kazandığı için illa galip gelmesi gerekmese de sezonun ilk iç saha maçına ekstra motive olur. Oran yükseltmek için 2-3 Gol ideal.

Shamrock – Ludogorets Maç Sonucu 2

Süper Oran bülteninde günün son maçı Shamrock – Ludogorets karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %27’si konuk ekipten galibiyet bekliyor.

Misli.com Yorumcusu Esat Soydabircan’ın Tahmini

Ludogorest ilk maçta beklediğimiz gibi farklı bir galibiyet alarak tur kapısını araladı. Shamrock o maçın ardından ligde de beklentilerin uzağında kaldı. Ludogorets ise CSKA'dan deplasmanda 1 puan aldı. Uzun süredir kaybetmiyorlar. Hatta çok sağlam savunmaları var. Bu maçta da favoriler. Az gollü bir skor çıkabilir.