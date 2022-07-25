Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

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Inter Turku – FC Honka 2.5 Gol Üstü

İddaa programı Süper Oran bülteninde günün en çok tercih edilen maçı Inter Turku – FC Honka karşılaşmasına bahis oynayan Misli.com üyelerinin %15’i gollü bir mücadele beklentisinde.

Misli.com Yorumcusu Efe Uysal’ın Tahmini

Honka son dönemin en formda ekiplerinden biri. Modesto ve Sadiku atmaya devam ediyor. Honka boş geçmez. İnter Turku ise maçlarında en fazla karşılıklı gol olan takım. Var güvenilir. Honka'nın da kazanmasını beklediğimden 2 ve 2.5 Üst haftanın cazip seçimidir.

AC Horsens – Lyngby BK 2.5 Gol Üstü

İddaa programı Süper Oran bülteninde günün öne çıkan bir diğer maçı AC Horsens – Lyngby BK karşılaşmasını kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %18’i mücadelenin gollü geçeceği görüşünde.

Misli.com Yazarı Halil İbrahim Ağış’ın Yorumu

Geçen hafta sonu konuk olduğu son şampiyon Kopenhag karşısında mücadeleyi 1-0 kazanan Horsens büyük sürprize imza attı. Lyngby ise geçen hafta evinde konuk ettiği güçlü rakibi Silkeborg karşısında 2-0 öne geçmelerine rağmen savunmada basit hatalar yapınca sahadan 2-2 eşitlikle ayrılıp 1 puana razı oldu. Özellikle takımın başına daha önce İzlanda Milli Takımını çalıştıran tecrübeli Freyr Alexandersson gibi bir hocayı getirdiklerini belirtmek istiyorum. Geçen sezon elinde bulunan iskelet kadrosunu bozmayan konuk ekip ufak çaplı takviyeler yaptı. Bu karşılaşmada hücuma yönelik bir futbol sergileyen iki ekip de kazanmak adına maça tempolu başlayarak karşılıklı goller bulacaklardır.

Trabzonspor – Empoli Maç Sonucu 1

İddaa programı Pazartesi bülteninde yer alan Trabzonspor ile Empoli’nin karşılaşacağı hazırlık maçına bahis oynayan Misli.com üyelerinin %17’si Bordo-Mavililerden galibiyet bekliyor.

Misli.com Yazarı Ozan Gür’ün Yorumu

Trabzonspor, hazırlık maçlarında savunmada sıkıntlı bir performansla karşımıza çıktı. Özellikle son Torino maçında oyuna ortak olmalarına rağmen rakibin ofansif üretkenliği karşısında dirençli değillerdi. Empoli, yeni bir oluşum içerisinde. Teknik adam Zanetti ile ofansif oyun etkinlikleri artacak. Genç oyunculardan kurulu olan Empoli’nin skora dönük oyunda başarılı olmasını bekliyorum. Trabzonspor, üçüncü bölgede rakibine ortak olacaktır. Karşılıklı goller izleriz.